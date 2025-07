Aria condizionata tascabile, arriva il collare anti caldo: in estate col gilerino | Lo indossi e stai fresco come una rosa

Aria africana: combatti l’afa con il collare anti caldo. Lo metti al collo come una collana e l’aria intorno a te si fa piacevolmente fresca.

Quest’estate l’Italia è diventata un forno a cielo aperto. Il caldo è insopportabile, l’aria che respiri sembra un soffio di asciugacapelli e i termometri segnano temperature che non hanno nulla da invidiare ai deserti africani. Ogni passo che fai sembra farti entrare in un’altra dimensione, quella del sudore, delle magliette appiccicate e della voglia di non uscire di casa. Eppure, bisogna andare avanti.

Cammini con l’aria che ti fa evaporare ogni energia, mentre pensi “Non posso più farcela, sono a un passo dall’implodere”. Eppure, in qualche modo, riesci a farlo. Ma come?

Ora non sarà solo con la forza di volontà, ma grazie a una piccola invenzione che potrebbe fare miracoli: un collare anti-caldo. Che ti tiene fresco come una rosa nel bel mezzo di agosto. Sembra un sogno, ma è realtà.

Nel bel mezzo di questa sofferenza termica, si fa strada una tecnologia che sta cambiando il gioco. Un dispositivo che sembra magicamente capace di eliminare l’afa senza correre in giro a cercare il ventilatore perfetto. Qualcosa che puoi effettivamente indossare. Più facile di un cappello e sicuramente più utile di un gelato.

Aria africana: arriva il collare antri caldo

Parliamo del Sony Reon Pocket Pro, un piccolo dispositivo che si indossa come un collare, ma che in realtà è un concentrato di tecnologia. Questo aggeggio, illustra computerhoy.20minutos.es, che inizialmente potrebbe sembrare un gadget qualsiasi, è un sistema di climatizzazione portatile che regola la temperatura corporea in modo intelligente. Come? Attraverso un sensore che monitora continuamente la tua temperatura e l’ambiente circostante. In pratica, se senti che stai per scioglierti come un gelato, lui ti offre una brezza fresca che ti rinfresca in un attimo. Oppure, se l’inverno è troppo rigido, ti scalda come un piccolo termosifone da indossare.

Il bello è che questo dispositivo non ha bisogno di alcun intervento complicato. Basta indossarlo e lasciarlo fare il suo lavoro. Non si nota nemmeno sotto una maglietta leggera.

Un gadget imperdibile

Una delle cose che più colpisce è la sua autonomia. Con il livello di raffreddamento più basso, può durare fino a 34 ore, mentre per il riscaldamento, la durata si limita a circa 10 ore. A chi non piacerebbe avere un piccolo climatizzatore personale che può durare tutto il giorno senza problemi? Inoltre, si ricarica rapidamente tramite USB-C, in poche ore è pronto per partire di nuovo.

Non è solo comodo, ma anche intelligente. Con l’applicazione dedicata, puoi monitorare in tempo reale la temperatura corporea e ambientale, regolare i livelli di calore e freddo e ricevere notifiche sulla batteria. E se pensi che 229 euro siano troppi, basta considerare quanto risparmierai in sudore e mal di testa. Insomma, potrebbe davvero essere il miglior investimento per la tua estate.