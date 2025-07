Parcheggi supermercato: se lasciano un carrello vicino alla tua macchina allontanati subito e chiama la polizia | Corri un grave pericolo

Attenzione ai carrelli nei parcheggi del supermercato, se sono vicino alla tua auto sei in pericolo, meglio fare molta attenzione.

Potrebbe sembrare una scena di ordinaria quotidianità: hai appena finito di fare la spesa, sei carico di borse, raggiungi l’auto nel parcheggio e c’è qualcosa che non quadra.

Un piccolo ostacolo, una cosa fuori posto, un dettaglio che forse non noti subito. Ma è proprio lì che si gioca una delle truffe più subdole degli ultimi tempi.

Negli ultimi mesi, sempre più cittadini hanno segnalato episodi sospetti nei parcheggi dei supermercati. Situazioni apparentemente banali che, nel giro di pochi secondi, si trasformano in veri e propri furti.

La tecnica sfrutta il momento più vulnerabile per qualunque automobilista: quello in cui si sta caricando la spesa, magari distratto o con le mani occupate.

Allerta parcheggi supermercato: occhio ai carrelli

La chiamano “truffa del carrello”, ed è tanto semplice quanto efficace. I ladri lasciano intenzionalmente un carrello della spesa proprio dietro la tua macchina, impedendoti così di fare manovra. A quel punto, tu – come farebbe chiunque – scendi per spostarlo. È proprio in quel momento che agiscono: mentre sei fuori dall’abitacolo e magari hai lasciato la portiera aperta, un complice entra dal lato passeggero, afferra borse, zaini o peggio ancora le chiavi, e si dilegua in un attimo. In alcuni casi, riescono perfino a rubare direttamente il veicolo.

I video delle telecamere di sorveglianza mostrano quanto tutto avvenga in meno di 10 secondi. I truffatori sono veloci, silenziosi e appaiono come clienti qualsiasi. Ma sanno esattamente cosa fare e quando farlo.

Sei in pericolo se lo trovi accanto all’auto

Come difendersi? La prima regola è non lasciare mai l’auto aperta o con le chiavi inserite, nemmeno per pochi secondi mentre sei lì accanto. Se noti qualcosa di strano – come un carrello bloccante o persone che osservano a distanza – chiudi subito l’auto e chiama le forze dell’ordine. Meglio un falso allarme che un furto. Parcheggiare in zone ben illuminate, non lasciare oggetti di valore in vista e mantenere un atteggiamento vigile possono davvero fare la differenza.

Infine, è importante che anche supermercati e autorità locali facciamo la loro parte: più telecamere, più controlli e più informazione possono aiutare a contrastare questi raggiri. Perché la sicurezza – anche nel più innocente dei parcheggi – è una responsabilità che va condivisa. Tieni sempre gli occhi aperti, queste cose non capitano sempre e solo agli altri, ma possono accadere a chiunque.