Borsa termica, premi questo pulsante segreto e avrai bibite ghiacciate per 12 ore | È imboscato qui sotto, effetto Alaska

L’idea geniale per aumentare la durata della borsa termica: c’è un pulsante segreto, e se lo premi avrai bibite ghiacciate più a lungo.

C’è chi in spiaggia si porta solo un telo e tanta speranza, e chi invece arriva armato di ogni comfort possibile, dalla sedia pieghevole con parasole incorporato alla doccia portatile alimentata a energia solare. Ma c’è un oggetto che non può mai mancare: la regina indiscussa del pranzo sotto l’ombrellone. La borsa frigo.

Già, perché puoi anche dimenticare la crema solare o il libro da finire da due estati, ma se dimentichi la borsa termica, addio estate. L’acqua diventa brodo, le bibite sgasate, la frutta cotta e i gelati sono solo un ricordo liquido. In spiaggia, il fresco è oro. E conservarlo è un’arte.

Negli anni, ogni famiglia ha sviluppato il suo metodo: chi riempie la borsa di ghiaccioli, chi nasconde tutto nel fondo avvolto in mille strati di stagnola, chi porta il ghiaccio secco (e si sente un esperto NASA). Eppure, c’è un piccolo trucco che in pochi conoscono, e che può trasformare la tua borsa frigo in un vero bunker del freddo.

Parliamo di un dettaglio nascosto, che sta lì da sempre sotto i nostri occhi ma che nessuno guarda mai davvero. Un “pulsante” segreto, un gesto semplicissimo che però fa la differenza tra bibita tiepida e lattina ghiacciata per ore e ore.

Borsa termica: freddo più a lungo con il pulsante segreto

Alcune borse frigo hanno un coperchio speciale, progettato per qualcosa di molto più utile che limitarsi a chiudere la scatola. Come fa notare lavanguardia.com, c’è un foro nascosto sul lato che permette di riempire il coperchio d’acqua, trasformandolo di fatto in un grosso accumulatore di freddo.

Una volta trovato, basta riempirlo, tappare bene e infilare il coperchio in freezer per una notte. Il giorno dopo non avrai bisogno di chili di ghiaccio: il freddo si sprigionerà direttamente dall’alto, mantenendo fresche lattine, bottiglie e magari anche qualche trancio di anguria fino all’ora dell’aperitivo.

Fino a 12 ore in più di gelo

Il trucco è diventato virale sui social, dove molti hanno ammesso candidamente di non aver mai capito a cosa servisse quel foro, pensando fosse solo un difetto di fabbrica o un buco dell’aria. Altri hanno discusso i pro e i contro: più peso da trasportare, ma anche meno ghiaccio da comprare ogni volta. Va detto però che non tutti gli esperti lo considerano un colpo di genio: congelare il coperchio può infatti causare microfessure nel materiale se non è progettato per resistere a basse temperature, o peggiorare l’isolamento termico dovuto proprio all’aria.

Quindi se questo trucchetto non ti convince, puoi sempre tornare ai metodi tradizionali: ghiaccio + sale per abbassare la temperatura più velocemente, carta assorbente umida intorno alle bottiglie, o addirittura una bomboletta di aria compressa per un raffreddamento da veri ninja del picnic.