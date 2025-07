Urgente Sanità, chi va in vacanza si ammala di più: è UFFICIALE | Il meccanismo segreto che ti rovina le ferie

Ti ammali proprio in vacanza? Non è sfortuna: c’è un meccanismo segreto che rovina le ferie a migliaia di persone ogni anno. E nessuno te lo dice.

Finalmente le ferie. Quelle vere. Quelle in cui spegni il computer, silenzi il gruppo “ufficio” su WhatsApp e ti metti in viaggio verso mare, montagna o qualsiasi altro posto che non abbia a che fare con sveglie, scadenze e riunioni.

Ma c’è un piccolo problema di cui nessuno parla mai nei cataloghi delle agenzie: proprio quando pensavi di rilassarti, zac! Ti senti a pezzi. Mal di testa, stanchezza assurda, febbre, magari perfino un ricovero. Ed è lì che ti chiedi: “Ma come? Mi sono preso una settimana per stare meglio e mi ritrovo peggio di prima?”.

Non sei l’unico a porsi la domanda. È un paradosso che riguarda più persone di quanto si creda, tanto che alcuni lo chiamano “il cortocircuito delle vacanze”.

Accade all’improvviso, proprio quando tutto sembrava andare per il verso giusto. Ed è lì che scatta qualcosa. Scopriamo di che si tratta.

In vacanza ci si ammala di più: ecco perché

Dietro questo fenomeno c’è un meccanismo tanto sorprendente quanto (ahimè) efficace: il nostro corpo può sopportare lo stress anche per lunghi periodi, ma lo fa tenendo tutto in equilibrio precario. Come se, per resistere, mettesse in pausa qualsiasi cedimento. Ma appena rallenti ti presenta il conto.

Medici e specialisti, riporta infobae.com, osservano sempre più spesso che malattie o disturbi gravi si manifestano proprio nei momenti di rilassamento, come se l’organismo aspettasse di abbassare le difese per “tirare fuori” tutto. Eventi cardiovascolari, crolli psico-fisici, stanchezza cronica, infiammazioni latenti: nulla accade per caso, e soprattutto non sempre nel momento in cui ce lo aspetteremmo.

Il meccanismo che nessuno conosce

Il problema non è la vacanza, ma tutto quello che l’ha preceduta: mesi, a volte anni, in cui si è tirata la corda senza mai davvero mollare. Famiglia, lavoro, responsabilità. Il corpo ha “retto” per dovere, ma nel momento in cui finalmente può fermarsi, si prende il diritto di sfogarsi.

Il segreto – se così vogliamo chiamarlo – è che lo stress non sparisce da solo. Va gestito. E non basta aspettare l’estate per “staccare la spina”. Perché se accumuli troppo, il rischio è che la spina la stacchi il corpo, senza chiedere il permesso. Chi ha avuto esperienze simili sa di cosa si parla: si parte con entusiasmo e si finisce stremati, o peggio. Eppure, la soluzione c’è. Sta nel rallentare un po’ prima, nel non arrivare sempre al limite, nel dare al corpo il tempo di adattarsi, non solo di esplodere.