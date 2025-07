Posto di blocco, “Devo farle la contravvenzione: lei indossa ancora il costume da bagno” | Da oggi vietatissimo in tutta Italia, ti devi cambiare al parcheggio

Un dettaglio apparentemente banale può trasformarsi in infrazione quando ci si mette al volante: bisogna fare attenzione a come si guida dopo la spiaggia.

Con l’arrivo dell’estate ci si sente più liberi e spensierati e ci si lascia andare ad abitudini leggere, come quella di rimettersi alla guida dopo il mare restando in costume da bagno.

Ma ciò che sembra una consuetudine innocua può, in realtà, generare conseguenze rilevanti, soprattutto nel caso in cui si venga fermati per un controllo ad un posto di blocco.

Il Codice della Strada, all’articolo 169, infatti, stabilisce che il conducente debba mantenere la “più ampia libertà di movimento” per garantire la corretta esecuzione delle manovre.

Un indumento bagnato, troppo stretto o scivoloso, come può esserlo un costume da bagno appena uscito dall’acqua, rischia di limitare i movimenti delle braccia, della schiena o delle gambe.

Sicurezza stradale: cosa indossare per essere comodi e pratici quando si guida

Nei casi in cui ci si metta al volante in condizioni che ostacolano la guida, le forze dell’ordine possono legittimamente intervenire con una sanzione. La norma non fa riferimento a criteri estetici o morali, ma alla sicurezza stradale: tutto ciò che ostacola la piena padronanza del mezzo è potenzialmente pericoloso. Bisogna ricordare che non esiste un elenco ufficiale di abiti vietati alla guida. La valutazione dell’adeguatezza dell’abbigliamento spetta all’agente che effettua il controllo. Se ritiene che l’outfit non consenta la libertà di manovra prevista dalla legge, può contestare la violazione dell’articolo 169, comma 10.

La sanzione prevista va da 87 a 344 euro, come riportato da Patente.it. Diversi automobilisti, in questi giorni, sono già stati multati in alcune località di mare per aver guidato in costume. I rischi segnalati riguardano la possibilità di scivolare sul sedile, la ridotta reattività ai comandi e una minore stabilità del corpo in caso di frenate improvvise. Si tratta di un ambito in cui la discrezionalità dell’intervento è alta, ma il principio guida resta uno: evitare che un abbigliamento inadatto comprometta la sicurezza.

Come mettersi al volante in sicurezza dopo una giornata al mare

La norma non è nuova, ma viene applicata con maggior rigore nei mesi estivi, quando le abitudini balneari si ripercuotono sulla circolazione stradale. Per evitare sanzioni, ma soprattutto per guidare in sicurezza, è utile portare con sé un ricambio asciutto da indossare prima di rimettersi al volante.

Bastano pochi minuti per cambiarsi, meglio farlo nel parcheggio che rischiare un verbale. Un tessuto umido o troppo aderente può sembrare inoffensivo, ma nella pratica può compromettere riflessi e prontezza in situazioni critiche.