Meloni gela i fidanzatini: 10.000€ la nuova tassa innamorati | Approvata legge cattivissima, paghi o dovrai rinunciare all’amore

Il governo ha approvato una legge che potrebbe cambiare per sempre il destino di migliaia di coppie.

Un annuncio sconvolgente sta per gettare un’ombra sull’amore in Italia.

Preparatevi a un colpo durissimo per il vostro portafoglio e, forse, per i vostri sogni più romantici.

Si parla di cifre da capogiro, una vera e propria “tassa sull’amore” che minaccia di mettere a dura prova ogni relazione.

L’alternativa? Rinunciare all’amore, o almeno a quel grande passo che molti sognano.

Un sogno costosissimo

La decisione di convolare a nozze in Italia è spesso condizionata dalla disponibilità economica. La funzione stessa ha un costo che varia in base al tipo di matrimonio e al luogo. Per un matrimonio religioso in chiesa, oltre alla marca da bollo, si considerano offerta al prete, musica e addobbi floreali. Questi costi possono variare da 150-200€ per l’offerta fino a 2.000€ complessivi. Il matrimonio civile in Comune è l’opzione più economica, richiedendo solo l’applicazione di una o due marche da bollo da 16,00€, a meno che non si scelgano location esclusive. Secondo il “Rapporto sul Settore Nuziale” di Matrimonio.com, la spesa media per un matrimonio nel 2023 è stata di 22.100 euro, esclusa la luna di miele. Il banchetto di nozze, comprensivo di location e menu, assorbe il 64% del budget. È interessante notare come alcune voci di spesa siano aumentate significativamente nel 2023, come l’intrattenimento musicale (+9%), il fotografo (+7%), l’abito da sposa (+6%) e i fiori (+5%).

Il ricevimento, per un centinaio di invitati, può costare da 60/80 a 200 euro a persona. Affittare una location può variare da mille euro per una sala classica a 4.000 euro per un uso esclusivo, fino a 10.000 euro per ville storiche. La torta nuziale può incidere per 500-800 euro. Tra le spese più consistenti ci sono gli abiti degli sposi: circa 1.500 euro per lo sposo e una media di 2.500 euro per la sposa. A ciò si aggiungono 500 euro per acconciatura e make-up della sposa. Il servizio fotografico ha una media di 1.850 euro, ma può salire fino a 3.000 euro con aggiunte. Gli addobbi floreali per chiesa e ricevimento possono costare da 1.370 a 3.800 euro per la chiesa e oltre 3.800 euro per il ricevimento. Le bomboniere possono variare da poche centinaia a 4.000 euro. L’animazione musicale varia da 1.000 a 4.000 euro, più i diritti SIAE (circa 200 euro).

Alcune soluzioni

Sposarsi “stando attenti al centesimo” è una sfida, ma esistono trucchi per risparmiare. Tra i consigli: sposarsi nel comune di residenza, scegliere fiori di stagione, evitare professionisti del settore per mansioni secondarie, acquistare abiti e accessori online o durante i saldi, inviare partecipazioni digitali e noleggiare l’abito da sposa. Anche sposarsi in un giorno infrasettimanale o in bassa stagione può portare a risparmi significativi.

Nonostante tutti questi accorgimenti, sposarsi, anche nella modalità più intima e semplice, comporta comunque un costo. Le indagini più recenti suggeriscono che è difficile festeggiare le nozze in modo classico spendendo meno di 8.000/10.000 euro. Questa realtà economica è spesso citata come una delle principali motivazioni per cui molte giovani coppie scelgono la convivenza invece del matrimonio.