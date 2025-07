La Polstrada conferma, “stiamo facendo multe da 10.000€”: non puoi trasportare il tuo cane così in auto | Il divieto è assoluto

Attenzione a come trasporti il tuo cane in auto: se ti fermano e non sei in regola rischi multe salatissime e saluti la vacanza.

Chi ha un cane sa bene cosa significa vivere con un amico che, giorno dopo giorno, diventa parte integrante della famiglia. Sono sempre pronti ad accoglierci con un sorriso – o meglio, con una scodinzolata – e a seguirci ovunque. E quando dobbiamo uscire, c’è sempre quella tentazione di portarli con noi, ovunque andiamo.

Sono compagni di viaggio, non vorremmo mai lasciare indietro il nostro amico peloso. Dopotutto, chi potrebbe resistere a quel musetto fiducioso che ti guarda come se dicessi “Dove vai, vengo con te”?

Ma, come ben sappiamo, non tutte le situazioni sono ideali per loro, anche se la nostra intenzione è sempre quella di proteggerli e coccolarli.

Fino a che punto però possiamo portare il nostro amico con noi? È davvero sempre concesso caricarlo in auto, o potremmo beccarci una salatissima multa? Scopriamolo.

Cane in auto: quando non puoi portarlo

Quando porti il tuo amico in auto con te, non sembra esserci alcun pericolo, eppure ci sono situazioni in cui anche un minuto può fare la differenza per la salute del nostro compagno a quattro zampe. E la legge, seppur a volte sconosciuta, è molto chiara quando si tratta della sicurezza degli animali.

Ci sono quei momenti, durante la bella stagione, quando le giornate diventano più lunghe e le temperature salgono, in cui portarlo con noi non è una buona idea. Ci sono circostanze in cui il nostro gesto, apparentemente innocente, può avere conseguenze drammatiche. Perché il caldo, per quanto possa sembrare una banalità, diventa un nemico pericoloso, come purtroppo troppo spesso ancora racconta la cronaca.

La multa è salatissima, fai attenzione

Anche se le multe per chi non rispetta le norme possono arrivare a cifre che lasciano senza parole, vogliamo sottolineare che non è solo una questione di denaro, ma di responsabilità verso un essere vivente che dipende da noi. Proprio come fosse un bambino. Lasceresti tuo figlio in auto sotto al sole cocente mentre vai a fare la spesa? La legge italiana è molto chiara anche quando si parla di maltrattamento degli animali. Se lasci il tuo cane da solo in un’auto durante le ore più calde, senza pensare alle conseguenze, rischi non solo una multa, ma anche conseguenze penali gravi. Il reato di abbandono e maltrattamento degli animali è punito severamente, con pene che possono arrivare a mesi di reclusione e multe che vanno da 5.000 a 30.000 euro.

E cosa devi fare se sei testimone di una simile situazione? Se ci troviamo di fronte a un cane lasciato in auto, soffrente e privo di aiuti, come comportarsi senza rischiare danni legali? La legge prevede che, in caso di emergenza, non solo si possa intervenire, ma a volte si è anche obbligati a farlo. In queste situazioni, la possibilità di rompere un finestrino per salvare la vita di un cane è giuridicamente protetta. Facciamo attenzione, meglio lasciarlo a casa in estate, al fresco e al sicuro. Anche un minuto chiuso in auto può essere fatale al nostro fedele compagno.