Coprifuoco notturno per i minori di 14 anni: multe da 250€, approvata dal sindaco la nuova ordinanza

Coprifuoco per gli under 14 - pianoinclinato.it (foto Pexels)

I minori di 14 non potranno più uscire da soli oltre un certo orario: approvata l’ordinanza per la tutela della sicurezza e il decoro urbano.

Il coprifuoco per i minori è una pratica che sta iniziando a diffondersi sempre più rapidamente in alcune zone dell’Europa. Solo alcuni giorni fa aveva fatto discutere la scelta di quindici città francesi di vietare a tutti i minorenni di uscire di notte.

Una decisione nata dalla volontà di mettere fine ai problemi di ordine pubblico e alla violenza urbana, che hanno iniziato a diventare sempre più frequenti soprattutto nel periodo estivo.

Adesso, la stessa scelta viene messa in pratica in Italia: il sindaco di un Comune della Calabria ha vietato fino alla fine di settembre l’uscita ai minori di 14 anni in una determinata fascia oraria.

L’ordinanza ha fatto discutere e ha diviso la comunità, tuttavia prevede delle deroghe in condizioni e situazioni specifiche. Chi non rispetta il divieto, sarà soggetto a multe salate.

Divieto di uscire per i minori di 14 anni: cosa prevede

Nel periodo estivo sono notevolmente aumentati gli atti vandalici e le situazioni di pericolo, oltre ad una serie di comportamenti pericolosi che stanno minando la sicurezza dell’intera comunità. È per questo motivo che il sindaco Antonino De Lorenzo ha firmato un’ordinanza valida nell’intero comune di Praia a Mare (Cosenza), dove è fatto assoluto divieto di uscita notturna per tutti i ragazzi di età inferiore a 14 anni.

Questi ultimi non potranno circolare da soli nell’orario compreso tra 00.30 e le 7 del mattino. Per loro, dunque, scatta il coprifuoco che può essere violato solo in determinate condizioni: sono, infatti, previste delle deroghe in caso di attività culturali o sportive, ma solo se i minori sono accompagnati da adulti o da personale autorizzato.

Coprifuoco: previste multe salate

L’ordinanza è stata emanata in seguito a numerose segnalazioni e ad una operazione della polizia municipale, che ha sequestrato diversi veicoli usati da ragazzini sotto i 14 anni. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di prevenire incidenti, atti vandalici e disturbo della quiete pubblica in una località turistica molto frequentata.

Coloro che non rispettano il divieto di uscita nell’orario previsto sono soggetti a multe: 100 euro per i minori trovati fuori dagli orari indicati e 250 euro per i tutori o accompagnatori che non esercitano la necessaria vigilanza. In caso di recidiva, le sanzioni aumentano del 50 per cento e possono portare anche alla sospensione da eventi pubblici o sociali organizzati dal Comune. Spetta e Polizia Municipale carabinieri effettuare i dovuti controlli.