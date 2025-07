Nuova moneta da 200€: la Zecca dello Stato si inventa il nuovo pericolosissimo conio | Ci paghi un caffè per sbaglio e ti uccidi

Immaginate di cercare nel portafoglio delle monete per un caffè e di trovarvi di fronte a un conio inaspettato.

Il tesoro nascosto del Vaticano

Stiamo parlando della nuova piattaforma www.cfn.va del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, dedicata alla Commercializzazione Filatelica e Numismatica (Cfn). Questo portale è la nuova mecca per i collezionisti di prodotti ufficiali del Vaticano, offrendo un’ampia gamma di monete e francobolli. L’offerta spazia dalle emissioni dedicate al pontificato di Papa Francesco, all’Anno Santo 2025, alla Sede Vacante e persino al pontificato di Papa Leone XIV, con prezzi adatti a tutte le tasche. Si può acquistare, ad esempio, il Volume Filatelico Annuale Vaticano 2024 per 95 euro, o un foglietto vaticano celebrativo dei viaggi apostolici di Papa Francesco per soli 2,45 euro. Anche i francobolli, da Papa Francesco a Papa Leone XIV, hanno un costo accessibile, partendo da 1,25 euro.

Per gli amanti di medaglie e monete, la vetrina dell’e-shop vaticano brilla di pezzi unici, tra “fior di conio” e le pregiate versioni “proof”, che rappresentano la massima qualità di conio. Qui i prezzi salgono, ma l’offerta è pensata per soddisfare anche i collezionisti più esigenti. Il pezzo più costoso nella categoria proof è la moneta da 200 euro in oro, coniata per la serie “verso l’Anno Santo del 2025″, il cui prezzo è di ben 6.460 euro, tasse escluse. Non meno affascinante è la moneta da 100 euro in oro 2024 versione Proof, dedicata alle “Dichiarazioni del Concilio Vaticano II ‘Dignitatis Humanae'”, disponibile per 3.800 euro. Per chi cerca un’opzione più accessibile, nella categoria Fior di Conio, la moneta commemorativa da 2 euro 2024 dedicata al 750° anniversario della morte di San Tommaso d’Aquino è acquistabile con “appena” 19 euro.

I collezionisti ne vanno matti

La Commercializzazione Filatelica e Numismatica del Vaticano ha anche pensato a un nuovo concept di packaging per le sue emissioni numismatiche. Si parla di una chiusura magnetica “discreta”, “funzionale” e “raffinata”. Sulla parte superiore dell’astuccio, immancabile, lo stemma ufficiale dello Stato della Città del Vaticano. Gli astucci delle monete 2025 avranno un rivestimento in carta metallizzata color oro, “elegante e luminosa”, ad eccezione delle monete commemorative della Sede Vacante, che saranno di un distinto color bordeaux per sottolineare “l’eccezionalità di un momento unico nella vita della Chiesa cattolica”.

Tutto questo lusso, però, porta a una considerazione seria: con una moneta da 200 euro che ne vale migliaia, il rischio di confonderla con una moneta comune da 2 euro e utilizzarla per un semplice acquisto, come un caffè, è reale.