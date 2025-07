Aereo, approvati i nuovi divieti in volo: proibito mettere in bocca questi alimenti | Te li fanno sputare

Avete preparto il vostro viaggio perfetto, sognando relax e comfort a migliaia di metri d’altezza ma qualcosa va storto.

Se vi dicessimo che, a bordo, esistono nuove regole ferree su ciò che potete o non potete ingerire?

Non stiamo parlando di cibo vietato per motivi di sicurezza, ma di qualcosa che riguarda il vostro benessere e quello di chi vi sta intorno.

Alcuni alimenti comuni, insospettabili, sono ora nella lista nera, e se non rispetterete il divieto, le conseguenze potrebbero essere spiacevoli.

Preparatevi a scoprire quali sono e perché dovrete fare molta più attenzione a ciò che mettete in bocca in volo.

Un viaggio estenuante

I voli a lunga distanza rappresentano una sfida notevole per il corpo e la mente. Spesso, la prospettiva di raggiungere destinazioni lontane prevale sulla consapevolezza delle ore che si trascorreranno in quota. Tuttavia, l’esperienza di assistenti di volo e professionisti del settore ha messo in luce gli effetti che questi viaggi possono avere su passeggeri e equipaggio. Un volo è considerato “lungo” quando percorre almeno 3.500 chilometri, secondo il Regolamento sui Diritti dei Passeggeri Aerei dell’Unione Europea, oppure quando supera le tre ore e mezzo di durata, come stabilito dal Manuale Aereo. Indipendentemente dalla definizione, è fondamentale adottare precauzioni per affrontare al meglio il tragitto.

L’ex assistente di volo Tiffany Hawk, intervistata da Business Insider, ha fornito preziosi consigli per i viaggi a lunga durata. Ha sottolineato l’importanza delle cuffie cervicali, spesso trascurate dai passeggeri perché “scomode”, e ha fortemente sconsigliato l’uso di sonniferi, che possono causare “sonnolenza e altri effetti collaterali”. È cruciale rimanere svegli e vigili in caso di problemi tecnici. Aggiungendo a questi consigli, Focus elenca una serie di comportamenti da evitare per garantire un viaggio confortevole per tutti. L’obiettivo primario è che il viaggio sia sicuro, perché anche seguendo tutte le norme, può essere estenuante; figuriamoci non rispettandole, potrebbe diventare traumatico e, in casi estremi, pericoloso.

Nuovi divieti a bordo

Tra le raccomandazioni cruciali, spiccano i divieti legati all’alimentazione e all’idratazione. La disidratazione è un rischio concreto sui voli lunghi, aggravato dal consumo eccessivo di tè e caffè, che aumentano la produzione di urina. Per questo, queste bevande dovrebbero essere assunte con moderazione. Ancora più importante, sono ora “proibiti” gli alimenti che producono gas. A causa della bassa pressione atmosferica, i gas corporei si espandono di circa il 25%, causando dolori e fastidi. Pertanto, cibi come fagioli, lenticchie, cavolfiore o bevande gassate sono ora sconsigliati, e in alcuni casi il personale di bordo potrebbe persino invitarti a evitarli per il benessere di tutti.

Oltre ai divieti alimentari, è fondamentale mantenersi idratati, utilizzando ad esempio creme idratanti e balsamo labbra, dato che l’aria in cabina è molto secca. È vitale non rimanere seduti per troppo tempo. Il Prof. Dr. Thomas Weiss, specialista in medicina interna, raccomanda di alzarsi e muoversi regolarmente per ridurre il gonfiore alle gambe e il rischio di trombosi. Anche semplici esercizi con i piedi e la contrazione dei muscoli dei polpacci possono aiutare la circolazione.