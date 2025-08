Confermato INPS: 333€ se hai tra i 18 e i 67 anni: l’assegno non andrà più agli anziani | L’RSA si occuperà di loro

Finalmente è arrivata una buona notizia da parte dell’Inps: centinaia di euro per i contribuenti italiani.

Scopri subito se puoi farne richiesta anche tu e approfitta dell’iniziativa statale.

Ecco come fare per percepire il contributo Inps: l’assegno sarà erogato nei prossimi mesi.

Il budget destinato ai soggetti anziani ora andrà agli under 67.

L’annuncio arrivato direttamente dall’ente pubblico ha reso felici tanti cittadini: sono già tutti in coda davanti agli uffici dell’Inps.

Inps, il nuovo contributo destinato ai cittadini italiani

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è l’ente che gestisce le diverse indennità erogate del Governo, le pensioni di vecchiaia e quelle di inabilità, contributi di disoccupazione NASpI, contributi previdenziali e bonus che derivano da misure di natura economica e fiscale adottate dallo Stato.

Proprio l’Inps nelle scorse ore ha annunciato una buona notizia, che permetterà ai cittadini italiani di portare a casa circa 4.329 euro. Purtroppo però non tutti possono accedere al beneficio statale. Si tratta di un’iniziativa destinata a una specifica categoria di contribuenti che vivono lungo lo stivale. Se sei interessato al bonus garantito dallo Stato, allora verifica subito se hai già tutte le carte in regola per poter beneficiare del contributo e affrettati a compilare la tua richiesta per non perdere l’occasione di percepire un bel gruzzoletto.

Beneficiari, importo e modalità di ricezione del bonus

Il bonus Inps, come abbiamo anticipato, non sarà erogato a tutti coloro che ne faranno richiesta. Per poter percepire l’assegno Inps di cui parliamo occorre essere in possesso di determinati requisiti. Per richiedere la prestazione è fondamentale avere la cittadinanza italiana, aver ottenuti il riconoscimento dell’inabilità totale e permanente del 100% e avere un reddito non superiore alla soglia massima stabilita, quella attuale è di 19.461,12 euro all’anno. Il contributo Inps di cui parliamo infatti, è la pensione di invalidità civile. Come si legge tra le notizie pubblicate sul sito web www.patronatoacli.it, i cittadini con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni possono richiedere la prestazione.

La pensione verrà erogata per 13 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità. Il beneficio statale non è reversibile ai superstiti dunque si estingue con la morte dell’interessato. L’importo ammonterà a circa 333,33 € al mese. La domanda può essere presentata collegandosi al sito web ufficiale dell’Inps, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS, oppure tramite un ente di patronato. La pensione di invalidità civile non viene valutata ai fini della determinazione del reddito.