Ultima ora INPS: pensioni, invia subito questo nuovo modello precompilato | Stai perdendo tutti i contributi

Inps, la novità per i contribuenti che vivono nel Bel Paese

Quando si tratta di news comunicate da parte dell’Inps per conto dello Stato, tutti i contribuenti sanno bene che possono essere novità positive, come bonus e contributi o negativi, come obblighi e oneri. L’ente pubblico infatti, si occupa di tutto quello che concerne benefici previdenziali, pensioni, indennità, NASpI e misure di sostegno al reddito.

Proprio di recente dall’Inps è arrivata una notizia molto importante per tutti i cittadini che sono titolari di agevolazioni statali. A quanto pare, è stato introdotto l’obbligo di compilare un particolare modello e questa operazione non è affatto da trascurare, perché non farlo vorrebbe dire vedersi poi costretti a rinunciare ai benefici ottenuti. Il Governo dunque impone l’adempimento di questa specifica pratica. Il modulo dell’Inps di cui parliamo viene chiamato Red e a quanto pare, chi non lo invia si può ritrovare con il conto corrente in rosso, perché i contributi riconosciuti dallo Stato cessano. Vediamo dunque chi dovrà provvedere alla presentazione del modulo in questione e qual è il contenuto del messaggio dell’ente.

Il modello per non perdere l’occasione di beneficiare delle agevolazioni statali

Come si legge sul sito web www.codiciateco.it, alcuni cittadini in pensione devono presentare un modello specifico per non perdere le proprie agevolazioni. Si tratta del Modello Red, ovvero la dichiarazione della situazione reddituale. A dover produrre il modulo in questione sono coloro che percepiscono redditi che richiedono una dichiarazione previdenziale diversa rispetto a quella fiscale. Tra questi rientrano i cittadini con pensioni estere, redditi da collaborazione coordinata e continuativa, da lavoro autonomo o occasionale e gettoni di presenza.

Inoltre, devono adempiere all’obbligo anche coloro che fanno la dichiarazione dei redditi e contemporaneamente percepiscono redditi non soggetti a dichiarazione tramite il Modello 730 o REDDITI, come i redditi da lavoro all’estero, interessi su conti bancari o postali, guadagni da BOT, CCT, altri titoli di Stato, o frutto di altri investimenti soggetti a ritenuta d’acconto. Anche chi è esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate ma che percepisce di redditi aggiuntivi oltre a quelli pensionistici, come quelli derivanti da immobili o capitali deve compilare il Modello Red. Infine, chi percepisce redditi esclusivamente pensionistici, in caso di variazione della situazione reddituale rispetto all’anno precedente deve presentare il modulo sopracitato.