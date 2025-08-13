Qui non si accetta denaro: questo è l’unico Paese in cui dare soldi è considerato un insulto

Paese che vai, usanza che trovi: chi viaggia in questo luogo deve ricordarsi di non dare mai soldi. Sono considerati un insulto.

Il mondo è bello perché è vario. Questo è un mantra che bisogna sempre ricordare ogni volta che si viaggia, quando ci si confronta con culture e tradizioni completamente diverse dalle proprie.

È per questo motivo che viaggiare arricchisce, perché permette di approfondire e farsi coinvolgere dal patrimonio intellettuale e culturale di altri luoghi, ampliando così gli orizzonti e le conoscenze.

Ma quando si parte alla volta di un paese sconosciuto, lontano dalla propria cultura, è fondamentale anche arrivare con un’infarinatura di base, onde evitare di fare brutte figure o insultare – seppur inconsciamente – la popolazione di cui si è ospiti.

In questo luogo, ad esempio, i soldi sono considerati un vero e proprio oltraggio: offrirlo soprattutto in determinate occasioni è visto come un segno di disprezzo e umiliazione.

Soldi, che significato veicolano in tutto il mondo

I soldi non sono solo uno strumento di scambio che garantisce potere d’acquisto, ma hanno una valenza simbolica legata al potere, alla ricchezza, al successo. Nel mondo, infatti, il significato dei soldi va oltre la loro funzione pratica poiché essi riflettono anche valori come sicurezza, stabilità, e capacità di realizzare i propri desideri, ma anche dinamiche psicologiche complesse legate al controllo, alla gratificazione e alla mancanza.

La relazione che si ha con i soldi può riflettere la nostra autostima, la nostra percezione del valore personale e la nostra fiducia nelle proprie capacità, mentre in alcuni contesti, i soldi possono essere visti come un modo per esprimere affetto o per compensare mancanze emotive. In altri, però, possono essere considerati come una vera e propria offesa: ecco perché è sempre consigliato conoscere, anche solo superficialmente, alcune caratteristiche delle culture con cui ci si confronta.

Mai dare soldi in questo Paese: ecco perché

Il Giappone, com’è noto, ha una cultura e un modo di vivere completamente opposti a quelli occidentali. Chi decide di fare un viaggio in Oriente, deve essere consapevole di questo aspetto, anche quando si decide di concedersi un pranzo o una cena in un ristorante tipico del Paese.

Proprio in questi luoghi, anche se ci si è trovati benissimo, è bene ricordare di non dover mai lasciare la mancia. Sebbene questa sia quasi obbligatoria in alcuni Paesi, in Giappone è ritenuta un vero e proprio insulto poiché il personale è gentile e disponibile nei confronti del cliente perché è suo dovere fare in modo che egli sia soddisfatto al 100%. La cortesia e l’educazione fanno parte della loro indole e non sono finalizzate ad un regalo o un riconoscimento economico.