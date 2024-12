Attenzione a questi prodotti acquistati in questo supermercato: possono danneggiare gravemente la salute dei tuoi bambini | Se li hai buttali subito

Attenzione ai prodotti in questo supermercato: puoi rischiare di danneggiare la salute die tuoi bimbi, ecco cosa è successo

Molto spesso accade che siamo di fronte ad alcuni problemi circa prodotti che consumiamo spesso e che compriamo per noi e per i nostri bambini. Quando vi è un ritiro commerciale, ci facciamo prendere subito dalla paura proprio perché possono danneggiare gravemente la nostra salute e, ese li abbiamo acquistati in precedenza senza saperlo, dobbiamo subito provvedere a buttarli immediatamente.

Fare la spesa al supermercato selezionando i prodotti migliori per la nostra famiglia è una pratica comune che serve per il miglioramento della nostra vita; quello che, però, facciamo spesso è selezionare i prodotti in base al risparmio, agli sconti e alla qualità che, tendenzialmente è suddivisa in bassa, media e alta; la decisione dipende sempre da noi circa quale optare, ognuno sceglie in base sempre alle proprie possibilità.

Nonostante il risparmio, soprattutto di questi tempi, è la parola chiave che racchiude tutto, si tende ad acquistare prodotti ma sena sapere la provenienza oppure senza immaginare che questi psosono essere ritirati in quanto danneggiati o che possono danneggiarci.

Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo in questo supermercato: ecco i dettagli e le curiosità che cambiano la vostra vita.

Supermercato, ritiro massivo di questi prodotti: ecco i dettagli

Il Ministero della Salute, come spesso accade, opta per dei controlli approfonditi nei supermercati di tutta Italia e, proprio per questo, ha deciso di richiamare alcuni prodotti del supermercato Conad; se ti stai chiedendo di che prodotti si tratta te lo diciamo subito: si tratta di 3 lotti della crema di cereali biologica per bambini e di un lotto di insalata capricciosa. Se li hai già acquistati devi procedere subito a buttarle o a restituirle.

Per quanto riguarda il loro dell’insalata capricciosa, appartiene al lotto 24304 ed è legato ad un rischio microbiologico. Il problema è legato ad un errore nella scadenza anziché indicare il termine corretto del 29 dicembre 2024, le etichette riportano erroneamente la data 29 dicembre 2025. Per tutelare i consumatori, l’azienda ha subito provveduto al ritiro del lotto interessato dagli scaffali.

Ritiro crema per bambini: ecco i dettagli

L’allarme fa riferimento anche una crema di cereali biologica da 200g per bambini; i lotti sono i numeri L11341 – L11041 – L11042.

Se ti chiedi il motivo è proprio per la presenza di residuo di arsenico superiore agli standard ammessi.