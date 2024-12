Carlo Cracco, sai quanto costa mangiare nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele? I prezzi lasciano tutti di stucco

Carlo Cracco, sei curioso di scoprire quanto costa mangiare nel ristornate in Galleria a Milano? Il prezzo è da brividi

Uno degli chef che ha cambiato la vita al mondo dello spettacolo con la sua intraprendenza, la voglia di fare e i suoi piatti spettacolari è lui, Carlo Cracco. In molti hanno avuto il piacere di poter conoscere lo chef grazie al programma in cui è giudice, Masterchef Italia; se, però, vuoi gustare i piatti del suo ristorante, basterebbe andare in Galeria Corso Vittorio Emanuele a Milano: ma sai quanto dovresti spendere? Ve lo sveleremo nel corso del nostro articolo.

Sin d giovanissimo, Carlo Cracco si appassiona al mondo della cucina, tanto che comincia a collaborare nel 1986 con Gualtiero Marchesi a Milano, cominciando a sorprendere tutti con i suoi piatti speciali tra cui l’insalata russa, l’uovo marinato e il riso con le lenticchie, venendo ultra premiato dallo stesso Chef.

Carlo, qualche tempo fa è stato anche uno dei giudici del programma Masterchef Italia tanto che ha cambiato il modo di fare dello stesso format.

Lo chef, però, ha scelto di non parteciparvi più e in molti lo hanno attribuito ad un litigio con il collega Joe Bastianich che aveva commentato così il suo addio: “Carlo Cracco è un presuntuoso. Il suo addio a Masterchef? Morto un papa se ne fa un altro. Lavoriamo insieme, ma abbiamo opinioni diverse e questo è un qualcosa che ci sta. Bruno Barbieri a volte è troppo purista e mi fa arrabbiare. Antonino Cannavacciuolo parla napoletano e io non lo capisco”.

Carlo Cracco, quanto costa mangiare nel suo ristorante

Molto spesso abbiamo sempre associato il volto di Carlo Cracco a quello della trasmissione Masterchef Italia. Oggi, però, l’uomo ha deciso di abbandonare le scene per dedicarsi al suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuela a Milano, a due passi dal Duomo e dal Teatro La Scala. Il locale viene visitato ogni gorno da milioni di turisti, incuriositi dalla location.

Mangiare da Carlo Cracco è un’esperienza da fare una volta nella vita, visto che non è per tutte le tasche; gli antipasti come insalata di crostacei ha un costo di 60 euro, , lo spaghettone tiepido con ristretto di pesce alla brace sempre a 50 euro oppure a 52 euro il raviolo con ragù di frattaglie. Tra i secondi, invece, spicca il salmerino in crosta a 130 per due persone e altri secondi piatti variano tra 48 e 50 euro. I dolci e dessert, invece, variano dai 52 euro delle crocchette fondenti di gianduja ai 42 euro di fico glassato con mascarpone al caffè o dessert ai tre cioccolati.

Cracco, ecco l’obbligo da non sottovalutare

Se vuoi provare questa esperienza, vi sono degli obblighi da rispettare: uno di questi è proprio quello che per ciascun commensale deve consumare almeno due portate salate segnato dal menù. Non sarà possibile prendere un primo o un secondo.

Inoltre, il coperto ha un costo di 10 euro.