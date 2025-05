Addio pensione di reversibilità, 4000 percettori colpiti solo quest’anno: la vogliono levare a tutti | Donne in lutto e senza un euro

Un vento gelido soffia sui diritti dei più fragili, portando con sé lo spettro dell’abolizione di un sostegno vitale: la pensione di reversibilità.

L’allarme si fa sempre più concreto di fronte a indiscrezioni che parlano di una revisione radicale, un taglio netto che colpirebbe duramente vedove e vedovi già provati dalla perdita.

I numeri parlano chiaro e solo quest’anno migliaia di persone hanno visto svanire questo fondamentale diritto, lasciando un vuoto economico e affettivo difficile da colmare.

Ma si tratta solo di casi isolati o di un preludio a una manovra più ampia, destinata a smantellare una delle fondamenta del nostro sistema di welfare?

La paura si diffonde rapidamente tra coloro che temono di ritrovarsi senza un’ancora di salvezza in un momento di estrema vulnerabilità.

Cosa sta succedendo

La pensione di reversibilità rappresenta un presidio essenziale di dignità e sicurezza economica per il coniuge superstite, un riconoscimento del contributo lavorativo del defunto e un sostegno per affrontare le difficoltà conseguenti alla perdita. Tuttavia, il quadro normativo che disciplina questo istituto prevede delle precise condizioni che possono determinare la sua cessazione. Tra queste, un ruolo determinante è giocato dalla decisione del beneficiario di intraprendere una nuova unione affettiva formalizzata legalmente.

Nello specifico, la legislazione italiana è chiara nel sancire la perdita definitiva del diritto alla pensione di reversibilità nel momento in cui il vedovo o la vedova contrae un nuovo matrimonio o costituisce una nuova unione civile, a condizione che tale evento si verifichi prima del raggiungimento dei sessant’anni di età. Questa disposizione, che affonda le sue radici nella parificazione giuridica tra matrimonio e unioni civili stabilita dalla legge, non lascia spazio a interpretazioni diverse: la formalizzazione di un nuovo legame affettivo in età “non avanzata” comporta la decadenza dal beneficio pensionistico precedentemente acquisito.

Un duro colpo per chi è vedovo

Questa specifica norma, sebbene già esistente e applicata, assume un contorno ancora più preoccupante nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente incertezza sul futuro del sistema previdenziale e da una potenziale revisione delle politiche di welfare. La prospettiva di un’ulteriore restrizione o addirittura di una completa eliminazione della pensione di reversibilità, ventilata da alcune indiscrezioni, genera ansia e timore tra i potenziali beneficiari, in particolare tra le donne, che rappresentano la maggioranza dei percettori di questa prestazione.

La fragilità emotiva legata al lutto si aggiungerebbe così alla precarietà economica, creando una situazione di estrema difficoltà per migliaia di persone. È fondamentale comprendere la portata di queste possibili modifiche e le loro implicazioni sulla vita di chi ha già subito una perdita significativa.