Posto di blocco, il triangolo non serve più: devi installare il nuovissimo dispositivo | Se circoli senza ti multano al 100%

Se ti fermano al posto di blocco non ti controllano più se hai il triangolo per segnalare un pericolo, ma devi avere il nuovo dispositivo.

Negli ultimi mesi si parla spesso di quanto stiano cambiando le regole del Codice della Strada. E non si tratta solo di multe o limiti di velocità: le novità riguardano anche piccoli gesti quotidiani che finora davamo per scontati.

Guidare oggi è diverso rispetto a dieci o vent’anni fa. Le auto sono molto più tecnologiche, le strade più trafficate e le distrazioni, purtroppo, sempre dietro l’angolo. Per questo le regole devono evolversi di conseguenza. Ecco perché di recente sono stati introdotti dei cambiamenti nelle norme.

C’è poi un aspetto che spesso sottovalutiamo: la sicurezza non è solo quella dei grandi incidenti. Anche le situazioni più banali, come fermarsi per un guasto, possono diventare pericolose se non gestite nel modo giusto.

E infatti, proprio in questi casi, starebbe cambiando qualcosa di molto concreto. Un oggetto che abbiamo sempre avuto nel bagagliaio della nostra auto potrebbe presto non servire più. Ma non è una perdita: è un passo avanti. Parliamo del triangolo di segnalazione. Adesso se ti fermano ad un posto di blocco non ti chiederanno più questo dispositivo di sicurezza, ma un altro. Ed è meglio premunirsi.

Posto di blocco: c’è un altro dispositivo al posto del triangolo

Ovviamente stiamo parlando del triangolo rosso catarifrangente. Lo conosciamo tutti, anche se non lo abbiamo mai usato: in caso di emergenza, dobbiamo accostarci e piazzarlo ad almeno 100 metri dietro la macchina. Queste sono le regole, fino ad ora. Il problema? Per farlo dobbiamo scendere dall’auto. E spesso, soprattutto su strade trafficate, questo gesto semplice diventa rischiosissimo. Non sono rari i casi in cui chi scende per posizionare il triangolo viene investito da veicoli in arrivo. Pensiamo per esempio ad un’autostrada.

Proprio per evitare questi rischi, si è pensato a un’alternativa. Qualcosa che ci permetta di segnalare il pericolo restando al sicuro, dentro la macchina. E la soluzione è arrivata. Quindi il triangolo, pericoloso, va in pensione, e al posto di blocco ti chiederanno il nuovo dispositivo di sicurezza. Ma di cosa si tratta?

Non serve scendere dall’auto

Si chiama luce V16: è un dispositivo luminoso, piccolo ma potentissimo, che si piazza con una calamita sul tetto dell’auto e si attiva senza bisogno di uscire. Proprio come le sirene delle forze dell’ordine. Emana una luce visibile da lontano e segnala immediatamente la presenza di un’auto ferma.

Questa luce potrebbe presto sostituire del tutto il triangolo rosso. In alcuni paesi europei, come Spagna e Regno Unito, la transizione è già in programma per il 2026. In Italia ancora non è ufficiale, ma ci si augura che venga adottata presto anche da noi.