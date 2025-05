48.000€ in regalo per ristrutturare casa: paga tutto Giorgia Meloni | È ufficiale

Regalo dallo Stato: ben 48.000 euro per ristrutturare casa, i soldi te li danno loro, devi solo decidere come spenderli.

Immagina di ricevere un assegno da 48mila euro per dare nuova vita alla tua casa. Pavimenti nuovi, impianti rifatti, un bagno finalmente moderno, la cucina dei sogni.

Nessuna vincita alla lotteria, nessuna eredità improvvisa. Solo una possibilità concreta che (quasi) nessuno sfrutta davvero fino in fondo.

In un Paese dove spesso sembra impossibile ottenere qualcosa senza complicazioni, c’è un modo per trasformare casa propria con un bel sostegno economico. E non parliamo di piccoli aggiustamenti e migliorie. Parliamo di cambiamenti veri, quelli che ti fanno sentire finalmente soddisfatto della tua dimora.

Certo la burocrazia esiste e va affrontata. Ma con un po’ di attenzione e i documenti giusti, è possibile ottenere fino a 48.000 euro (anzi, anche di più!) per migliorare la propria abitazione. Non serve essere ricchi, ma solo sapere come muoversi. Il Governo ti offre questa opportunità

Regalo dal Governo: 48.000 euro per ristrutturare casa

Qualcuno ha già sfruttato questa opportunità per rifare tetti, infissi, impianti e persino per rendere la casa più efficiente dal punto di vista energetico. Altri ci stanno pensando proprio ora. Ma ricordati che il tempo stringe. E questa occasione ha una scadenza precisa.

Questo bonus vale per tante tipologie di lavori: ristrutturazioni complete, manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri conservativi. L’importante è rispettare alcune regole fondamentali, le solite: usare bonifici bancari, conservare le fatture, segnalare eventuali interventi all’ENEA se c’è un risparmio energetico. Insomma, tutto deve essere tracciabile. Ma come ottenere i soldi?

Occhio alla scadenza

Precisiamo che non si tratta di un assegno da 48mila euro consegnato in mano, ma di un’importante detrazione fiscale che può alleggerire molto il costo dei lavori di ristrutturazione. Il Bonus Ristrutturazione 2025 permette di detrarre il 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Se si fa due conti, metà di 96.000 è proprio 48.000 euro. Ma attenzione: non si tratta di un rimborso immediato, né di un pagamento diretto. È una restituzione graduale, che arriva sotto forma di sconto sulle tasse, suddivisa in dieci anni.

E anche se la scadenza era fissata al 31 dicembre 2024, c’è ancora tempo. I pagamenti dovranno essere completati entro la fine dell’anno per poter accedere al bonus. Questo significa che per chi ha intenzione di rimettere mano alla propria abitazione, il momento è adesso. Non solo per motivi fiscali, ma anche perché i lavori richiedono tempo, e i fondi non sono infiniti. Meglio iniziare a muoversi.