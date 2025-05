Apri una nuova attività e te la paga lo Stato: ecco il bonus Partita IVA| Finalmente pensano anche a voi

È il momento di aprire una nuova attività: con il bonus Partita IVA ti paga tutto lo Stato, devi solo metterci l’idea.

C’è chi sogna di aprire un’attività tutta sua da anni. Un laboratorio, un piccolo negozio, uno studio professionale. Ma spesso, quando arriva il momento, i dubbi superano l’entusiasmo.

Molti infatti si fermano prima ancora di iniziare, scoraggiati dalla burocrazia e dai costi fissi che sembrano troppi da affrontare. Avviare un’impresa richiede molto più che una buona idea: ci vogliono coraggio, tempo e soprattutto risorse economiche.

Chi sceglie la strada del lavoro autonomo si trova spesso a camminare da solo, con spese iniziali importanti e poche tutele. Il primo anno poi è sempre il più duro: ogni euro conta, ogni contributo pesa.

La buona notizia arriva proprio per tutti coloro che hanno deciso di mettersi in proprio nel 2025: il Governo ha introdotto una misura pensata per supportare proprio loro, i neofiti delle Partite IVA. Arriva il bonus, perché non approfittarne?

Bonus Partita IVA: ti aiuta lo Stato

Dal 1° gennaio di quest’anno infatti l’INPS ha lanciato un bonus grazie alla Legge di Bilancio 2025, che consente una riduzione del 50% sui contributi previdenziali per chi avvia un’attività da zero. È un incentivo che mira a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro autonomo e a dare un sostegno alle nuove imprese.

Come spiega brocardi.it l’aiuto è destinato a chi si iscrive per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani o dei commercianti, a chi ha una ditta individuale o familiare, o a chi è socio di una S.r.l. o di altre società. Anche chi opera in regime forfettario può beneficiarne. Ma come ottenerlo?

Ora puoi avviare la tua attività

Per richiedere il bonus basta fare domanda online sul Portale delle Agevolazioni dell’INPS. Si può accedere con SPID, CIE o CNS. Una volta inviata la richiesta, se tutto è in ordine, si riceve l’approvazione e si può iniziare a pagare i contributi con la riduzione del 50%. E se hai già pagato contributi interi? Nessun problema: si potrà chiedere il rimborso o compensare gli importi nelle rate successive.

Questo bonus è davvero un’opportunità per chi sta pensando di aprire la propria attività nel 2025. Non risolve tutti i problemi, certo, ma aiuta sicuramente a partire con un po’ meno preoccupazioni. Non dimenticare però, che la riduzione dura per 36 mesi, ma solo se non si usufruisce di altre agevolazioni simili. L’importante è che la copertura contributiva sia continua, senza pause che possano far perdere il diritto al bonus.