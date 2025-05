UFFICIALE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: Abolite le vacanze estive | Scuole sempre aperte durante tutto l’anno

Rivoluzione scuola: abolite le vacanze estive, adesso saranno sempre aperte. Gli studenti hanno poco da stare allegri.

Per generazioni di studenti italiani giugno è sempre stato sinonimo di libertà. L’ultimo giorno di scuola, le urla, i diari strappati, i tuffi in mare. Un rito.

Ma oggi qualcosa è cambiato. Le vacanze estive, quelle lunghe e indimenticabili, non ci saranno più.

Le spiagge rimarranno, certo. Il caldo pure. Ma gli zaini non finiranno più nell’armadio a prendere polvere per tre mesi. Gli studenti resteranno in aula, o quasi. Una decisione drastica, che spezza una tradizione. Ma davvero è tutto così improvviso?

Le vacanze estive sono, da sempre, il momento più atteso dell’anno scolastico. Praticamente già da settembre non si aspetta altro. Non solo per chi studia, ma anche per chi insegna. Un tempo per ricaricarsi, viaggiare, stare con gli amici e divertirsi. Eppure, qualcuno ha iniziato a farsi qualche domanda: sono davvero utili vacanze così lunghe? No, aboliamole.

Ufficiale Ministero dell’Istruzione: abolite le vacanze estive

Negli ultimi tempi soprattutto il dibattito ha preso piede: servono davvero tre mesi di pausa? O si rischia solo di dimenticare tutto? Alcuni educatori ed esperti sostengono che la continuità dell’apprendimento venga compromessa, e che l’Italia sia rimasta indietro rispetto al resto d’Europa.

Come riporta anche zai.net, secondo la Commissione Europea, l’Italia è tra i Paesi con più giorni senza scuola: oltre 100. Solo altri sei Paesi europei raggiungono numeri simili, tra cui Malta, che detiene il record con 135 giorni, e la Grecia. In confronto, i ragazzi francesi stanno a casa solo 8 settimane. Mentre in Olanda, Norvegia e Danimarca le vacanze non superano gli 87 giorni. Il nostro lungo stop nasce da esigenze di un secolo fa, quando la scuola seguiva i ritmi dell’agricoltura e del raccolto. Ma oggi ha ancora senso?

Il prezzo della lunga estate

Inoltre secondo alcuni studi durante la lunga pausa estiva oltre metà degli studenti perde tra il 17 e il 28% delle conoscenze in materie umanistiche e fino al 34% in matematica. In pratica, a settembre si riparte quasi da zero. Eppure, c’è un dato spesso dimenticato: l’Italia è anche tra i paesi con più giorni di scuola all’anno. Secondo il dossier Eurydice, gli studenti italiani vanno a scuola per 200 giorni, mentre in molti altri paesi europei l’anno scolastico si ferma tra i 170 e i 180 giorni. Non solo: in Italia si fanno mediamente 30 ore settimanali di lezione, contro le 28 in Germania o addirittura le 14 di Croazia e Finlandia.

No, le vacanze estive non sono state davvero abolite. Ma la riflessione è aperta, e riguarda tutti: genitori, insegnanti, studenti. È davvero utile tenere i ragazzi lontani dai banchi per così tanto tempo? Oppure servirebbe una pausa più breve, ma con scuola più diluita e meno stressante? Intanto, per quest’estate, lo zaino può ancora andare in letargo. Ma il dibattito è solo all’inizio.