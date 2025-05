UFFICIALE MOTO, esce il nuovo ecobonus 110: tu la scegli e il Governo te la compra | Regalo enorme del Ministero

Puoi finalmente realizzare il tuo sogno: acquistare una moto. Con il nuovo ecobonus 110 te la regala il Governo, devi solo sceglierla.

Ci sono sogni, passioni che non si spiegano e si portano dentro fin da ragazzini. Per molti, una di queste è la moto. Un senso di libertà che fa sentire eternamente giovani.

Per qualcuno comunque la moto è qualcosa di più concreto: un mezzo pratico e comodo per muoversi in città, evitare il traffico e risparmiare tempo.

Ma che sia per amore o per necessità, oggi acquistare una moto può diventare un’impresa. I costi sono alti, non possiamo negarlo. E non tutti possono permettersela. In tanti ci pensano, ammirano i modelli in vetrina e poi rinunciano.

Eppure, forse stavolta non è il momento di rinunciare. C’è una novità che potrebbe davvero cambiare le carte in tavola. Una notizia che farà felici tantissimi motociclisti in tutta Italia. Ecco l’ecobonus 110 che sembra fatto apposta per riaccendere i sogni nel cassetto. Come funziona?

Moto: arriva l’ecobonus 110

Si parla di un incentivo, un aiuto concreto, che permette di ottenere uno sconto consistente sull’acquisto di una moto nuova. Una sorta di regalo da parte del Governo.

E tutto questo è realtà: è partito ufficialmente il nuovo Ecobonus Moto 2025, previsto dal Ministero dei Trasporti e già attivo da metà marzo. Andiamo a scoprire in che consiste precisamente l’incentivo.

Arriva il momento realizzare un sogno

Ovviamente parliamo di ecobonus 110 ma solo per una similitudine. Ci sono alcune regole: lo sconto è più alto se si rottama un vecchio veicolo inquinante (Euro 0, 1 o 2) e si acquista un mezzo a basse emissioni. Ma anche senza rottamazione, lo sconto resta molto interessante, specie considerando che include anche quadricicli elettrici leggeri, molto utili in città o per la mobilità alternativa. In pratica il 30% senza rottamazione e il 40% con rottamazione. Calcolato sul prezzo di acquisto del mezzo, ha un tetto massimo di 3.000 euro nel primo caso e 4.000 euro nel secondo.

Il funzionamento è semplice, almeno sulla carta: basta scegliere una moto elettrica o ibrida tra quelle ammesse (categorie da L1e a L7e, che comprendono ciclomotori, scooter, motocicli e anche quadricicli), recarsi dal concessionario e avviare la prenotazione. Sarà il concessionario stesso a inserire i dati nella piattaforma ufficiale del Governo, disponibile su ecobonus.mise.gov.it. In questo modo si accede all’incentivo, fino a esaurimento dei fondi. Per il 2025, sono stati stanziati 30 milioni di euro per le due ruote green, che si aggiungono ai 20 milioni già erogati fino al 2023. Gli incentivi saranno disponibili anche nei prossimi anni (almeno fino al 2026), ma per chi vuole approfittarne subito, meglio agire.