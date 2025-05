Green Med Expo & Symposium: dal 28 al 30 maggio appuntamento a Napoli per la 6° edizione della mostra dedicata alla sostenibilità

Napoli apre le porte alla 6° edizione della manifestazione focalizzata sui temi green per una tre giorni di convegni e formazione.

Green Med Expo & Symposium è nata nel 2020 con l’intento di favorire l’incontro tra le Istituzioni, le Associazioni di imprese, i Consorzi e i cittadini sui temi dell’ambiente.

A distanza di quattro anni dal suo esordio, la manifestazione si è trasformata in un evento di più ampio respiro, una vetrina sulle quattro aree portanti della Green Economy: circolarità, energia, acqua e biocittà.

Promossa da Ricicla.tv ed Ecomondo, Green Med Expo & Symposium si avvia alla sua sesta edizione, in programma a Napoli dal 28 al 30 maggio: dal 2023 la Regione Campania è principale protagonista della manifestazione.

Il programma è ricco di incontri ed eventi, tutti finalizzati ad informare ed aggiornare stakeholder e cittadini sulla programmazione e il cantieramento di opere e infrastrutture funzionali alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

Green Med Expo & Symposium 2025, il programma

Monica D’Ambrosio, event manager della manifestazione, ha sottolineato come questa edizione del Green Med Expo & Symposium ha voluto creare nuove “sinergie per allargare il network dei protagonisti della lotta al cambiamento climatico”, puntando a “radicare nei visitatori idee, immagini ed emozioni che diventino leve per cambiare il loro rapporto con l’ambiente”. Quest’anno, infatti, è stato stretto un accordo con l’associazione di promozione sociale Green Blue Days che presenterà l’installazione Green Blue House intitolata “Ca’ Pensiero” perché è la casa il luogo dove si inizia a sviluppare il pensiero orientato alla sostenibilità.

Il Green Med Expo & Symposium, inoltre, prevede una ricca programmazione di eventi volti a promuovere il dialogo, la cooperazione, lo scambio di know how tra i principali protagonisti della green economy. Sono previsti 50 appuntamenti, la partecipazione di circa 30 tra enti, aziende e istituzioni promotrici e oltre 100 relatori che, insieme, affronteranno i temi legati alle nuove sfide ambientali. Previsto anche il Premio Claudio Cicatiello, che verrà consegnato ai comuni e alle start up che si sono distinti per l’impegno nei confronti dell’ambiente.

Le aree tematiche di Green Med Expo & Symposium

La manifestazione si articola in quattro principali aree tematiche. Miniere urbane si interessa della gestione dei rifiuti e del passaggio dall’economia lineare a quella circolare. La transizione verso fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico sono temi approfonditi nella sezione dedicata alle Energie.

La gestione sostenibile delle risorse idriche e la trasformazione delle città in ambienti sostenibili e resilienti per affrontare l’urbanizzazione crescente e il cambiamento climatico, sono tematiche affrontate rispettivamente nelle aree Acqua e Biocittà.