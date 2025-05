UFFICIALE SCUOLE CHIUSE, “c’è troppo inquinamento”: il provvedimento del governo è già approvato | Tutte chiuse nello stato

Una decisione governativa senza precedenti, dettata da un’emergenza ambientale di proporzioni allarmanti, priva del diritto all’istruzione milioni di giovani studenti.

L’aria che respiriamo, un elemento fondamentale per la vita, si trasforma in una minaccia silenziosa e pervasiva.

Così tanto da costringere un intero sistema educativo a una brusca e inattesa interruzione.

Immaginate metropoli avvolte in una cappa irrespirabile, dove il semplice gesto di varcare la soglia di casa si tramuta in un potenziale pericolo per la salute.

Questa è la sconcertante realtà che ha reso inevitabile un provvedimento così drastico, un campanello d’allarme che risuona con urgenza.

Migliaia di bambini in pericolo

Il Pakistan si trova ad affrontare una grave crisi ambientale, con livelli di inquinamento atmosferico che hanno superato ogni limite di sicurezza. Circa 26 milioni di bambini in età scolare, una cifra che rappresenta quasi la metà della popolazione studentesca del Paese, vedono le porte delle loro scuole sbarrate almeno fino alla metà di novembre. Questa non è la prima volta nel corso di quest’anno che le istituzioni scolastiche sono costrette a chiudere per salvaguardare la salute dei più giovani, un triste e ricorrente segnale della gravità della situazione ambientale. L’epicentro di questa emergenza è Lahore, la vivace capitale provinciale che ha tristemente conquistato il primato di città più inquinata del mondo. Come immediata conseguenza, il governo ha emanato un’ordinanza di chiusura per tutte le scuole situate nella provincia più popolosa del Paese, il Punjab, nel disperato tentativo di proteggere i bambini dalle crescenti patologie respiratorie.

I dati rilevati in tempo reale a Lahore dal gruppo svizzero IQAir dipingono un quadro allarmante: la qualità dell’aria è stata classificata come “pericolosa”, con una concentrazione di particolato fine (PM 2,5) che ha superato di oltre cento volte le soglie raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La metropoli, con i suoi 11 milioni di abitanti, è avvolta da una densa e opprimente foschia per gran parte della settimana, una condizione che ha spinto le autorità a rendere obbligatorio l’uso della mascherina in pubblico e a raccomandare alle aziende del settore terziario l’adozione dello smart working per almeno il 50% dei dipendenti. Anche le riunioni governative sono state trasferite online a tempo indeterminato, a testimonianza della serietà della crisi in atto.

La situazione è grave

Già lo scorso anno Lahore si era tristemente distinta tra le città più inquinate a livello globale, a causa di una combinazione di fattori quali gli incendi di raccolti e la diffusione di carburanti di scarsa qualità.

Save the Children Pakistan ha lanciato un accorato appello ai decisori politici affinché affrontino con urgenza la questione dell’inquinamento atmosferico per tutelare la salute e il futuro dei bambini, che rappresentano la fascia più vulnerabile della popolazione di fronte agli effetti nefasti dell’aria contaminata.