ULTIM’ORA IMU 2025, Prendi lo sconto statale se rientri in queste categorie: pubblicata la lista ufficiale

La scadenza di giugno si avvicina portando con sé un adempimento fiscale che molti temono: il pagamento dell’IMU.

Ma cosa succederebbe se ti dicessimo che quest’anno potresti alleggerire il peso di questa spesa?

Un’opportunità inaspettata si profila all’orizzonte, un vero e proprio respiro di sollievo per alcune categorie di contribuenti.

Sconti significativi sono in arrivo, ma solo chi possiede determinati requisiti potrà beneficiarne.

Sei curioso di scoprire se rientri nella lista fortunata? Continua a leggere, perché le prossime righe potrebbero farti risparmiare una bella somma!

Potresti risparmiare un sacco di soldi

Il 16 giugno 2025 segna la data cruciale per il versamento della prima rata dell’Imposta Municipale Unica (IMU), mentre il saldo è fissato per il 16 dicembre 2025. Questo tributo è dovuto dai proprietari di seconde case, abitazioni principali classificate come di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e terreni agricoli. È importante ricordare che l’IMU non si applica all’abitazione principale, definita come l’unità immobiliare in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, come stabilito dall’art. 1, comma 741, lett. b, primo e secondo periodo, della L. 160/2019. La stessa normativa prevede un’ulteriore possibilità di esenzione, lasciata alla discrezione dei singoli Comuni.

Questa esenzione può essere concessa per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che trasferiscono la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di un ricovero permanente, a condizione che l’immobile non sia locato. Nel caso di più immobili posseduti, l’esenzione si applica a una sola unità. Questa agevolazione è subordinata a una specifica delibera del Comune di appartenenza. Pertanto, è imprescindibile verificare la presenza di tale delibera consultando il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o direttamente quello del proprio Comune. Ma le buone notizie non finiscono qui. Per l’anno in corso, sono previste diverse casistiche che consentono una riduzione percentuale dell’importo IMU, modulate in base alla destinazione d’uso dell’immobile. Analizziamole nel dettaglio.

Altre riduzioni

Diverse categorie di contribuenti potranno beneficiare di riduzioni sull’IMU 2025. Innanzitutto, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a patto che il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo altro immobile abitativo in Italia (oltre l’eventuale abitazione principale) e risieda nello stesso comune dell’immobile concesso. La stessa riduzione si applica agli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico e agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dalla riduzione del 25% della base imponibile per le abitazioni locate con contratti a canone concordato, come stabilito dalla normativa nazionale. Queste riduzioni, sommate alla potenziale diminuzione fino al 20% per chi sceglie l’addebito diretto, offrono concrete opportunità di risparmio sull’IMU 2025 per specifiche categorie di proprietari immobiliari.