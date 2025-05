Contatore, se spegni questi interruttori ogni giorno spendi la metà | Con gli stessi elettrodomestici la bolletta si dimezza

Ti sei mai chiesto se esiste un modo semplice e quotidiano per alleggerire la tua bolletta elettrica senza rinunciare alle tue abitudini?

Un trucco inaspettato, scoperto durante un viaggio in un’isola dove l’energia costa cara, sta facendo il giro del web per la sua incredibile efficacia.

Immagina di poter dimezzare i tuoi costi energetici semplicemente agendo su qualcosa che hai già in casa.

Questa rivelazione, condivisa da esperti di viaggi low-cost, non solo promette un risparmio significativo, ma potrebbe anche aumentare la sicurezza domestica.

Sei pronto a scoprire questo segreto che potrebbe rivoluzionare il tuo modo di consumare energia? Continua a leggere e preparati a vedere la tua bolletta della luce scendere drasticamente.

Provaci anche tu

Marco e Sara, una coppia di esperti nel viaggiare con un budget limitato che condividono le loro scoperte sul popolare canale TikTok @marcoysaradetrip, hanno recentemente svelato un’astuta strategia per ridurre i consumi energetici domestici. Durante un loro viaggio a Cipro, Sara ha notato un’abitudine locale che permette di risparmiare una considerevole somma di denaro sulla bolletta elettrica, offrendo al contempo un ulteriore livello di sicurezza, specialmente per i bambini. “A Cipro l’elettricità è davvero costosa, parliamo di circa 33 centesimi di euro al chilowattora”, ha spiegato Sara all’inizio del video che, in meno di 24 ore, ha già superato le 6.000 visualizzazioni, con un trend in continua crescita. “È cinque volte di più rispetto alla Spagna”, ha aggiunto, sottolineando quanto sia elevato il costo dell’energia sull’isola.

Nonostante ciò, Sara ha osservato come gli abitanti di Cipro abbiano sviluppato delle strategie ingegnose per non incorrere in spese eccessive. Oltre alla diffusa presenza di pannelli solari sui tetti delle abitazioni, c’è un dettaglio che ha particolarmente colpito Sara nelle camere delle case cipriote: “Sembra una banalità, ma può davvero fare la differenza in termini di risparmio”. Come mostrato nel video, ogni singola presa elettrica presente nelle abitazioni cipriote è dotata di un interruttore indipendente per poter interrompere o attivare il flusso di corrente. “Non vuoi che un determinato apparecchio consumi energia quando non lo utilizzi? Lo spegni direttamente dall’interruttore della presa. Quando ti serve, lo riaccendi con un semplice click”, ha illustrato Sara.

Paghi solo la metà

Questa semplice abitudine di spegnere fisicamente l’alimentazione delle prese quando gli apparecchi non sono in uso elimina il cosiddetto “consumo fantasma” o “stand-by”, quella piccola quantità di energia che molti dispositivi continuano ad assorbire anche quando apparentemente spenti.

Moltiplicando questo piccolo spreco per tutti gli elettrodomestici presenti in casa e per tutte le ore in cui non vengono utilizzati, il risparmio sulla bolletta può diventare significativo, arrivando potenzialmente a dimezzare i costi.