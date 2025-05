Mutuo azzerato con il trucco della lattina: non spendi nemmeno 1€ | Goditi casa gratis

Trasformare ciò che si presenta come un rifiuto in vero e proprio pagamento per acquistare una casa è possibile: ecco la storia che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Quando ci si trova ad acquistare casa a spaventare è soprattutto l’idea del mutuo: la prospettiva di dover trovare tutti i soldi necessari al pagamento dell’immobile fa molta paura.

Non tutti sanno che esistono dei metodi perfettamente legali per recuperare la somma necessaria sfruttando anche tutto ciò che appare come un rifiuto, uno scarto da abbandonare.

Quello che per molti è solo spazzatura, per l’australiano Damian Gordon è diventato un vero e proprio investimento nel campo dell’immobiliare.

La sua storia è un grande esempio di come l’amore per l’ambiente possa trasformarsi in una fonte di guadagno molto importante e dai risvolti inaspettati.

Damian Gordon: la sua attività di volontario nei concerti si è trasformata in fonte di guadagno

Damian, residente nel Nuovo Galles del Sud, ha trascorso gli ultimi sette anni raccogliendo lattine e bottiglie per strada, sulle spiagge e nei festival musicali. In questo modo ha accumulato un tesoro che gli ha permesso di acquistare la sua prima casa. Partecipando al programma “Return and Earn” (Devuelve y Gana), attivo in Australia, Gordon ha potuto ottenere dieci centesimi australiani per ogni contenitore riciclato.

Di volta in volta si è ritrovato con oltre 450.000 pezzi raccolti, per un totale di circa 46.000 dollari australiani, equivalenti a 41.000 euro. Grazie a questa somma, ha coperto la caparra per una piccola casa di pescatori con due camere, come riportato da AS.com. Ecco come il suo impegno ecologico può diventare anche un’opportunità finanziaria.

Una scelta sostenibile e proficua: come i rifiuti si trasformano in denaro

La passione dell’australiano per la tutela dell’ambiente si è accompagnata a quella per la musica. Avendo lavorato in numerosi festival, si è ritrovato a pulire oltre 500 aree concerti all’anno. In questo modo ha raccolto migliaia di lattine e bottiglie, ma non solo. Damian si è portato a casa anche tanti altri tipi di oggetti abbandonati, come luci decorative, cappelli e persino generi alimentari a lunga conservazione.

La storia di Gordon invita a riflettere sul modello di consumo contemporaneo. “Viviamo in una società di usa e getta. Alcuni eventi producono una quantità incredibile di rifiuti. Questo dovrebbe farci pensare”, ha sottolineato al The Project. L’uomo continua nel suo progetto: è determinato a completare il pagamento del mutuo continuando a raccogliere materiali riciclabili.

Il programma “Return and Earn”, nato per incentivare il riciclo, ha trovato in lui uno dei suoi testimoni più virtuosi.