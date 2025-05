Risparmiare per le vacanze: individuato il giorno preciso in cui fare la prenotazione | Si spende la metà

Prima di prenotare una vacanza è meglio guardare il calendario: le statistiche confermano che c’è un giorno in cui è più conveniente partire.

È questo il momento dell’anno in cui tutti iniziano a pensare alle prossime vacanze estive. Superato il periodo di Pasqua e il ponte tra il 25 aprile e l’1 maggio, il pensiero vola subito a quali mete raggiungere nella stagione più calda.

Le statistiche confermano che anche per l’estate 2025 saranno tantissimi gli italiani pronti a fare le valigie: sono previste 14,2 milioni di partenze per un giro d’affari stimato di 72 miliardi di euro.

Indipendentemente dalla destinazione scelta, l’obiettivo di tutti è quello di risparmiare: c’è chi opta per soluzioni low cost o mete meno frequentate e chi, invece, predilige i periodi di bassa stagione.

In ogni caso esiste un metodo da mettere in pratica se si vuole ridurre significativamente la spesa da destinare alle vacanze estive: un manuale spiega quali sono i giorni migliori per prenotare i voli.

Quando prenotare una vacanza

Nel momento in cui si decide di prenotare le vacanze estive, si ha già in mente un budget da destinare allo spostamento e all’alloggio. Il rapporto Air Hacks 2025 di Expedia ha messo in evidenza una serie di variabili da considerare se si intende ridurre in maniera notevole i costi da destinare alle prenotazioni. Il consiglio è di prenotare la vacanza di domenica: è questo il giorno della settimana in cui i prezzi si abbassano tanto da riuscire a risparmiare dal 6% – nel caso di viaggiatori nazionali – fino al 17% – nel caso di viaggiatori internazionali.

La raccomandazione è di prenotare i voli nazionali e internazionali con largo anticipo così da diminuire ulteriormente le spese: si suggerisce di confermare 34-86 giorni prima per i voli in Italia, e 18-29 giorni prima per quelli oltre i confini della Penisola. Discorso a parte, invece, merita il giorno in cui è più economico salire a bordo dell’aereo: Expedia dimostra, con dati alla mano, che i prezzi calano soprattutto il sabato e il giovedì, che si confermano come i giorni migliori per partire.

Le località da scegliere per una vacanza low cost

Nel rapporto reso pubblico dal sito web specializzato in viaggi, inoltre, sono indicate le località di tendenza per le prossime vacanze: al primo posto c’è la capitale della Georgia, seguita poi da Basilea e Zurigo. Molti turisti pare che abbiano puntato proprio queste zone per un viaggio diverso dal solito.

E, se si ha la possibilità di scegliere tra vari periodi in cui partire, il suggerimento per chi desidera risparmiare è di farlo ad agosto: contro ogni tendenza, è questo il mese più economico per fare le valigie e salire a bordo di un aereo.