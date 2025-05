Assicurazione rc auto: rincari per chi accompagna i figli a scuola, il premio impenna se dichiari di averne uno | L’esperto: “Non date mai questa informazione”

Il tragitto che si percorre con la propria auto rientra tra gli elementi valutati per stabilire il costo dell’assicurazione: ecco in che modo il percorso pesa sul portafoglio degli automobilisti.

Accompagnare i figli in auto è un gesto quotidiano per molti genitori che non hanno modi alternativi per percorrere il tragitto che separa la casa da scuola.

Non tutti sanno, però, che dichiarare questa abitudine al momento della stipula della polizza rc auto può avere un impatto significativo sul premio assicurativo.

Secondo i dati forniti da Admiral Insurance, le fasce orarie in cui ci si reca da casa a scuola si collocano tipicamente tra le 8 e le 9 del mattino e le 16 e le 17 del pomeriggio.

In questo periodo si registra un aumento del 36% degli incidenti rispetto agli stessi orari durante le vacanze scolastiche, quando lo stesso percorso non si effettua.

Percorso casa-scuola: i dati allarmanti sugli incidenti per tamponamento

I dati relativi al tragitto scolastico mattutino sono davvero allarmanti, come riportato da TheSun. Si parla di un incremento del 68% degli scontri, spesso tamponamenti causati da distrazione o fretta. Lorna Connelly, responsabile sinistri di Admiral, sottolinea quanto sia cruciale mantenere la calma al volante in queste ore delicate, in cui la pressione del tempo e il traffico congestionato aumentano il rischio di sinistri.

L’analisi condotta da Admiral Insurance su otto anni di dati mostra come quasi un quarto degli incidenti in queste fasce orarie sia causato da un tamponamento. La presenza di bambini come pedoni o passeggeri amplifica ulteriormente la necessità di prudenza. Gli esperti consigliano di concedersi più tempo per il tragitto, prestare attenzione ai veicoli davanti e mantenere un atteggiamento calmo e paziente.

Premio assicurativo più alto per chi accompagna i figli a scuola: come evitare il rincaro

I dati preoccupano soprattutto le compagnie assicurative, che corrono ai ripari aumentando i premi per chi dichiara di accompagnare i figli a scuola. Per le principali compagnie assicurative, quindi, i genitori sono più esposti a potenziali incidenti.

Proprio per questo motivo, sebbene l’onestà resti un principio fondamentale nella compilazione del contratto, alcuni professionisti del settore consigliano di ponderare bene le informazioni fornite, evitando di entrare in dettagli non richiesti che potrebbero portare a un aumento ingiustificato del premio. Bisogna ricordare, infatti, che alla base del calcolo del costo dell’assicurazione c’è un meccanismo statistico: più alto è il rischio percepito, maggiore sarà il costo della copertura. I genitori che desiderano risparmiare dovrebbero valutare bene cosa dire riguardo ai propri spostamenti quotidiani-