Colloquio di Lavoro, obbligatorio riscrivere il curriculum, arriva il protocollo unico STAR | Se non lo fai così ti scartano al volo

Grossi cambiamenti in arrivo sul fronte “colloqui di lavoro”: ecco in che modo si rivoluziona il processo di selezione e a cosa si devono preparare i candidati.

Mentre la competizione cresce nel mercato del lavoro diventa sempre più necessario riuscire a trovare metodi per presentarsi alle aziende che risultino davvero efficaci.

Con l’introduzione del protocollo unico STAR cambia radicalmente il modo di affrontare la selezione del personale, a partire dalle nuove regole per scrivere il curriculum.

Questo metodo prende il nome dai quattro principi fondamentali che vengono applicati e che sono Situation, Task, Action, Result, step indispensabili per chi desideri distinguersi.

Da questo momento in poi raccontare esperienze passate in modo strutturato diventa l’unico modo per evitare di essere esclusi in fase preliminare.

Nuovi metodi di selezione: come funziona il protocollo STAR durante i colloqui di lavoro

Il protocollo STAR rappresenta una vera svolta nel settore della selezione del personale, come riportato da QuestionPro.com. Si basa su quattro principi cardine, situazione, compito, azione e risultato, e permette di descrivere in modo chiaro e misurabile le proprie esperienze. Per metterlo in pratica si parte da una situazione specifica, si chiarisce il compito assegnato, si raccontano le azioni messe in campo e infine si presentano i risultati raggiunti. Questo approccio non solo aiuta i candidati a comunicare in modo più efficace, ma consente ai selezionatori di valutare subito le competenze trasversali e il potenziale di problem solving.

Prepararsi ad un colloquio diventa una questione di strategia. Non basta più esibire i propri titoli o studiare le richieste dell’azienda. Bisogna allenarsi a rispondere in maniera strutturata e coerente. Chi non si adegua rischia di essere scartato rapidamente, perché il mercato richiede flessibilità, capacità di sintesi e concretezza.

Come riscrivere il curriculum secondo le regole del metodo STAR

Le novità di questo protocollo riguardano anche il curriculum, che va riscritto per incorporare al meglio i quattro elementi STAR. Per rendere la propria presentazione più efficace vanno eliminati elenchi di date e incarichi. Tutto si concentra sulla narrazione che evidenzia il valore aggiunto apportato in ogni esperienza lavorativa. Durante il colloquio, poi, è indispensabile evitare risposte generiche: le aziende preferiscono esempi precisi, misurabili e pertinenti.

I candidati devono esprimere entusiasmo e dimostrare l’allineamento con la cultura aziendale. In questo modo si hanno maggiori probabilità di superare le selezioni. Infine, dopo il colloquio, non va sottovalutata l’importanza del follow-up: un messaggio di ringraziamento ben scritto può fare la differenza perché lascia un’impressione positiva e aumenta le possibilità di successo.