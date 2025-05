Supermercato, scarica quest’app e paghi un terzo alle casse: la usano già tutte le casalinghe | I prezzi tornano come 25 anni fa

Per risparmiare sulla spesa al supermercato esiste un’incredibile app che stanno iniziando ad usare tutti. Non ne potrai fare più a meno.

Di questi tempi risparmiare qualcosina è diventato quasi un mestiere. E tra tutte le spese che gravitano intorno alla casa quella alimentare è una delle voci più pesanti sul nostro bilancio mensile.

Ma come fare per continuare a mangiare bene senza far lievitare troppo il totale alla cassa? La risposta non è semplice, ma ci si prova con piccole strategie quotidiane.

Per molti, la soluzione è cercare di risparmiare dove si può. Alcuni si sono affezionati ai discount, altri preferiscono i mercati rionali, dove verso mezzogiorno, quando la giornata sta per finire, si riescono a fare buoni affari. È un piccolo trucco che fa la differenza: l’arte di saper comprare al momento giusto. In ogni caso, il fine è sempre lo stesso: risparmiare, ma senza rinunciare al cibo fresco e gustoso.

Un altro grande problema è rappresentato dalle offerte. Quante volte ci siamo trovati di fronte a uno sconto che sembrava troppo bello per essere vero, e abbiamo acquistato più del necessario? Quella confezione gigante di pasta, quel formaggio in offerta, quella marmellata che sapevamo di non riuscire consumare subito, ma che non abbiamo resistito a prendere. Finisce che la scorta si accumula e spesso siamo costretti a buttarne via una parte, perché troppo vecchia o scaduta. A volte, risparmiare ci fa finire per sprecare. Ma c’è un’app che invece ti fa veramente risparmiare, e limita anche gli sprechi. Scopriamola.

Supermercato: con l’app il risparmio è assicurato

Da qualche anno sembra che per fare qualunque cosa abbiamo bisogno di un’app. Siamo sommersi, il telefono è pieno, e spesso le scarichiamo senza renderci conto che la maggior parte non la useremo quasi mai. Qualcuna però è davvero utile, come questa di cui vogliamo parlare.

Creata in Danimarca nel 2016, in Italia arriva nel 2019, e da allora chi l’ha provata non ne può più fare a meno. Del resto risparmiare piace a tutti, e quando poi hai la possibilità di acquistare un sacco di cibo a un terzo del suo prezzo, come resistere?

La spesa a un terzo del suo prezzo

Stiamo parlando di Too Good To Go. Un’app che ti permette di acquistare cibo invenduto da ristoranti, panetterie, bar e negozi convenzionati a un prezzo super conveniente. Non è solo un modo per risparmiare, ma anche un modo per combattere lo spreco alimentare. Come funziona? La scarichi, ti iscrivi e cerchi il rivenditore più vicino a te o quello che preferisci, e prenoti un sacchetto “a sorpresa”. Perché il bello è questo: i sacchetti contengono cibo invenduto, che magari sarebbe finito nella spazzatura, ma che tu puoi acquistare a un prezzo molto più basso rispetto a quello originale. Però non sai di cosa si tratta.

A seconda dal tipo di punto vendita scelto puoi trovare torte, pane, pizze, verdure, pasti pronti. Tantissimo cibo che non ti deluderà mai. L’importante è organizzarti perché i sacchetti potrebbero andare a ruba nella tua zona. Anche perché ognuno di essi costa intorno ai 5 euro, ma il valore effettivo è di circa 15. Molto conveniente, e utile per ridurre lo spreco alimentare. E dare una mano ai negozi che almeno guadagnano un po’ su quello che avrebbero gettato via. Non ti resta che provare.