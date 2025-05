Viaggi, biglietti aerei al 50% anche in alta stagione: il trucco che le low cost non vogliono farti sapere | Prenoti all’ultimo e spendi due spicci

Puoi risparmiare il 50% sui biglietti aerei se utilizzi questo trucco. Nessuno te lo dice, nemmeno le compagnie low cost.

Sogni di viaggiare per il mondo ma l’alto costo dei voli sembra spegnere il desiderio di partire, bloccandoti a terra? Non sei il solo.

Nonostante si possano trovare numerose offerte per l’alloggio o per altre spese del viaggio, il costo del trasporto aereo rimane ancora una delle voci che più incidono nel budget di ogni viaggiatore o aspirante tale.

C’è chi si mette alla ricerca mesi prima della partenza, ma non è facile far coincidere poi tutto; senza dimenticare che l’imprevisto è dietro l’angolo, e chi può dire cosa succederà dopo mesi.

E se ti dicessimo che c’è un modo per pagare molto meno per i tuoi voli senza doverli prenotare tanto tempo prima? Esiste un trucco poco conosciuto che può permetterti di risparmiare anche il 50% sui biglietti aerei, e nessuno te lo dice. Scopriamolo.

Viaggi: biglietti aerei a metà prezzo

Siamo nel periodo migliore per iniziare a progettare le prossime vacanze. E quando si tratta di vacanze, sappiamo quanto sia difficile trovare tariffe convenienti.

Eppure, se sei un viaggiatore esperto o se hai una buona dose di pazienza, c’è un trucco che può rivelarsi una vera manna dal cielo. Non dovrai più prenotare con mesi di anticipo, né perdere tanto tempo davanti al computer alla ricerca dell’offerta più conveniente.

Il trucco che pochissimi conoscono

Il trucco ha un nome preciso, ovvero skiplagging. In pratica consiste nell’acquistare un volo per una destinazione qualunque ma che fa uno scalo nella città in cui vuoi andare. Come funziona? Immagina di voler volare da Roma a Parigi, ma scoprire che il volo più economico è verso Bruxelles e prevede una sosta a Parigi. Lo prenoti, e scendi appunto a Parigi, senza proseguire oltre. Questo trucco può portarti a risparmiare fino al 50% del prezzo che avresti pagato per un volo diretto.

Ovviamente ci sono anche delle controindicazioni e delle accortezze, come usare solo il bagaglio a mano, perché altrimenti, nella stiva, volerebbe verso l’effettiva destinazione finale. Inoltre, non è consigliabile prenotare voli di andata e ritorno perché se la compagnia aerea scopre che non hai proseguito oltre lo scalo, potrebbe annullare il tuo volo di ritorno, o addirittura penalizzarti in altre modalità. Quindi, se decidi di provarlo, fallo con cautela e senza mai rinunciare al buon senso, senza esagerare, perché potresti anche finire nella lista nera o rischiare un’azione legale.