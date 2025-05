AVVISO MINISTERO – Allerta farmaci perdipeso: “non usateli per la prova costume” | Vai in spiaggia e ti viene un attacco cardiaco

Allerta farmaci perdipeso, sono molto pericolosi. Meglio una sana dieta che un possibile attacco cardiaco.

Con l’arrivo della bella stagione, torna anche per molti la pressione della cosiddetta “prova costume”. Le palestre si riempiono, le diete improvvisate si moltiplicano e l’ossessione per il corpo perfetto si riaccende. Sui social, il bombardamento di contenuti legati al fitness e al dimagrimento diventa incessante.

In questa corsa contro il tempo, molti finiscono per cercare scorciatoie. Il desiderio di risultati rapidi spinge alcune persone, soprattutto giovani, a fare affidamento su prodotti apparentemente “miracolosi”.

Integratori venduti online, pillole brucia-grassi e farmaci per perdere peso cominciano a circolare tra chi vuole accelerare il processo senza nessuna fatica.

Purtroppo, non sempre si conoscono gli effetti collaterali e, in molti casi, il confine tra integrazione e doping si fa pericolosamente sottile. Per questo gli esperti invitano alla prudenza: alcuni farmaci per perdere peso possono avere effetti indesiderati devastanti. Vediamo quali.

Allerta farmaci per perdere peso

Purtroppo il mondo dei social oggi gioca un ruolo centrale nella corsa verso ideali di perfezione irrealistici e irraggiungibili. Alcuni influencer del settore fitness mostrano con orgoglio i risultati raggiunti e talvolta addirittura parlano apertamente dell’utilizzo di sostanze dopanti. La loro influenza è enorme, specie tra i più giovani. Si assiste così alla normalizzazione dell’uso di steroidi, diuretici e altri farmaci che, seppur illegali o da assumere solo sotto stretta sorveglianza medica, vengono promossi come strumenti per “sbloccare” il potenziale del proprio corpo.

Il problema è che dietro questi fisici scolpiti, spesso si nasconde una realtà fatta di effetti collaterali gravi e, in certi casi, irreversibili. Ma quando si è disposti a tutto pur di piacersi (e piacere agli altri), la salute rischia di passare in secondo piano. Ma a che prezzo?

Un fenomeno sottovalutato

Ad accendere i riflettori sull’argomento è ilfattoalimentare.it, sul quale leggiamo il parere di Luca Bucchini e Riccardo Stefani, dell’European Specialist Sports Nutrition Alliance (ESSNA), i quali sostengono che i social media hanno amplificato questo trend come mai prima. “L’influencer marketing ha elevato il fenomeno del doping a un livello mai visto prima”, affermano. Ma mettono in guardia dai rischi reali e sottovalutati, anzi, spesso sconosciuti.

“Gli steroidi anabolizzanti possono interferire con la produzione naturale di ormoni, alterare lo sviluppo del sistema endocrino e causare effetti collaterali come l’arresto della crescita, squilibri ormonali, aggressività, depressione, problemi di gestione della rabbia, crescita sproporzionata delle ossa e problemi cardiovascolari” avvertono gli esperti. E non sono solo gli uomini a essere colpiti. “I rischi riguardano entrambi i sessi e gli adulti, ma sono maggiori negli adolescenti. Nelle ragazze, per esempio, l’uso di steroidi può portare a cambiamenti nella voce, irregolarità mestruali, crescita eccessiva di peli e problemi di fertilità”, continuano Bucchini e Stefani. E in tutti i casi, il rischio di malattie cardiache, danni al fegato e disturbi psichiatrici è reale. Prima di cedere alle scorciatoie, è bene ricordarsi che la salute vale più di qualsiasi muscolo definito, e che per avere un corpo tonico e magro si parte prima da una buona e sana alimentazione, e poi dalla normale attività fisica. Senza controindicazioni.