Fiat Uno, se hai questo modello in garage hai un tesoro | Oggi vale quasi 20.000€, gli appassionati si venderebbero la madre per averla

Se conservi ancora la tua prima auto ed è una Fiat Uno, potresti avere un tesoro in garage. C’è un modello che vale quasi 20.000 euro.

Una Fiat Uno dal valore sorprendente. Chi non ne ha mai guidata una ai tempi? In tanti la ricordano parcheggiata sotto casa, con la sua forma squadrata e il suo fascino da utilitaria instancabile. E oggi potrebbe valere 20.000 euro.

E non parliamo di modelli modificati, sportivi o da rally ma della vecchia, gloriosa macchina di papà. O di nonno, a seconda della tua età.

Immagina di entrare nel garage di famiglia, spostare due scatoloni e trovarti davanti la vecchia Uno grigio metallizzato del nonno, appunto. E scoprire che alcuni esemplari ben conservati avrebbero raggiunto cifre da capogiro sul mercato del collezionismo. Hai un piccolo tesoro senza saperlo.

E pensare che questa auto non è mai stata considerata un’auto di lusso, anzi: era la macchina del popolo, economica, robusta, adatta a tutto. Ma forse è proprio questo il punto. Come spesso accade nel collezionismo, ciò che era comune un tempo può diventare raro col passare degli anni, soprattutto se tenuto in buone condizioni. Ma quale modello in particolare è tanto ricercato?

Fiat Uno: questo modello vale 20.000 euro

Stiamo parlando in particolare di una Fiat Uno del ’90 ben tenuta. In realtà, a ben guardare, l’esemplare da record al momento è uno solo: una Fiat Uno Mille del 1990, venduta recentemente in Brasile per circa 17.000 dollari. Un caso più unico che raro. Non tanto per il modello in sé, quanto per la storia incredibile che la accompagna.

Quest’auto, di un brillante rosso originale, era stata vinta a una lotteria da un uomo che, però, non aveva nemmeno la patente, come racconta autoblog.it. Il risultato? L’auto è rimasta ferma per oltre 30 anni, mai immatricolata, con soli 65 chilometri percorsi. Praticamente nuova. Conservata alla perfezione, è stata poi venduta da un collezionista di nome Reginaldo Ricardo, durante un prestigioso raduno d’auto d’epoca in Brasile.

Potresti avere un tesoro in garage

La particolarità di quest’auto è che rappresenta una macchina “congelata nel tempo”, come l’ha definita chi l’ha venduta. Esattamente come uscita dalla fabbrica. Quindi ovviamente non tutte le Uno valgono tanto, e di certo non quelle arrugginite, con mezzo milione di chilometri e sedili mangiati dai topi.

Tuttavia, il sogno resta. Siamo sicuri che dopo aver appreso questa notizia tutti quelli che conservano qualche simile cimelio di famiglia in garage pensando a come sbarazzarsene, adesso correranno a controllare se ha qualche valore nel mercato del collezionismo.