Risparmio: quanto e come investire per avere una rendita fissa di 1000€ in più al mese

Come e quanto investire per avere 1000 euro in più al mese - pianoinclinato.it (Foto pexels)

In un periodo storico in cui arrivare a fine mese non è facile, ecco svelato il segreto per avere una rendita fissa mensile di 1000 euro.

Risparmiare è uno dei verbi più utilizzati in un periodo storico in cui arrivare a fine mese o mettere da parte un po’ di liquidità sembrano essere un vero e proprio miraggio.

Eppure, utilizzando l’intuito e pensando in maniera lungimirante, si ha la possibilità di riuscire a guadagnare un extra mensile non indifferente.

Vi sono una serie di soluzioni che permettono di investire una quantità di denaro non eccessiva riuscendo così ad avere un ritorno che garantisce maggiore stabilità.

Non resta che scegliere l’opzione migliore per farlo, arrivando così ad avere una rendita fissa di circa 1000 euro al mese: una somma che si può decidere di mettere da parte o capitalizzare in un altro modo.

Come mettere da parte denaro per una vecchiaia serena

Gli esperti di economia indicano differenti soluzioni per riuscire ad avere una rendita di circa 1000 euro, così da vivere serenamente gli anni della pensione (e non solo). Uno dei metodo maggiormente consigliati è la rendita vitalizia, che può essere usata per integrare la pensione, fornire un reddito supplementare o per la gestione di un capitale: questa operazione finanziaria offre un reddito regolare per tutta la vita e, per arrivare ad avere 1000 euro al mese, l’investimento richiesto ad un lavoratore potrebbe oscillare tra i 102 euro di un 25enne che investe ad alto rischio, e i 1744 euro di un 55enne che sceglie la linea più prudente.

L’alternativa a questa opzione è il decumulo finanziario, ovvero la conversione del capitale accumulato in un flusso di reddito periodico. Per poter usufruire di 1000 euro al mese, i versamenti da effettuare possono essere variabili: dai 143 euro di un 30enne che investe a basso rischio fino ai 2296 euro di un 55enne che opta per la stessa linea.

Come e quanto investire

Chi ha un’ingente somma di denaro da investire, invece, può decidere di acquistare un immobile. Il mattone è da sempre una certezza e, nonostante la spesa iniziale, garantisce un ritorno in denaro non indifferente. Secondo i dati resi noti dall’Agenzia delle Entrate, i rendimenti netti sono compresi tra il 2,9% per chi vive a Napoli e il 3,5% per chi acquista un immobile a Livorno.

Questa soluzione garantisce di avere a disposizione una fonte di guadagno – nel caso in cui si decida di affittare la casa comperata – e un’eredità da donare in futuro a figli o parenti vicini. Il consiglio, tuttavia, è di investire nell’acquisto di case di nuova costruzione, evitando invece quelle risalenti agli anni Sessanta o Settanta che richiedono un capitale significativo per la ristrutturazione.