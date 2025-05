Sì viaggiare…Ma quale giorno prenotare? Il sistema per fregare le compagnie è semplicissimo: mese, giorno e ora per pagare pochissimo

Devi prenotare il prossimo viaggio? Segui queste regole, se lo fai in un certo giorno, mese e persino orario, risparmierai tantissimo.

C’è chi compra i biglietti d’impulso e chi, invece, aspetta settimane con il dito sul tasto “Prenota”, sperando che il prezzo cali. Ma se ti dicessimo che esistono orari e giorni precisi in cui le compagnie aeree applicano tariffe più basse?

Sei stanco di vedere aumentare il prezzo di un volo nel tempo che impieghi a fare un caffè? Ti sembrerà assurdo, ma basta cambiare giorno, o svegliarsi un po’ prima, per trovare la stessa tratta a decine di euro in meno.

Il mondo delle prenotazioni è più spietato di quanto sembri: algoritmi, domanda e offerta, cookie e geolocalizzazione. Ma oggi, tu puoi batterli sul tempo.

La chiave per viaggiare risparmiando è una combinazione precisa: il giusto mese, il giorno giusto della settimana e, sì, persino l’orario giusto della giornata. Un triangolo magico che può trasformare un biglietto da 200 euro in uno da 120. E no, non si tratta di voli a orari improponibili o con dieci scali. Basta solo saperli prenotare.

Il momento perfetto per prenotare un volo

Partiamo dal mese. Dalle analisi riportate da jetcost.it emerge che Settembre è il periodo migliore per prenotare: i prezzi medi si aggirano attorno ai 127 euro. È il mese in cui le compagnie aeree, dopo l’estate, ricalibrano le tariffe per stimolare la domanda. Al contrario, Aprile è il momento peggiore. Colpa delle festività, della primavera e di chi sogna un primo break dopo l’inverno.

Poi c’è il giorno giusto della settimana. Il martedì è il migliore: i prezzi toccano in media i 134 euro. Un piccolo trucco? Le compagnie spesso rilasciano nuove tariffe e offerte il lunedì sera, quindi il giorno dopo è quello in cui trovi più possibilità a basso costo. Il peggiore invece è il venerdì, quando tutti pianificano viaggi e weekend: i prezzi salgono, anche se non drasticamente, ma abbastanza da fare la differenza.

Quanto tempo prima prenotare?

E ora arriva la parte più sorprendente: l’orario migliore per prenotare è alle 6 del mattino. Sì, proprio all’alba. In quel momento, i sistemi di prenotazione sembrano più generosi, con tariffe più contenute rispetto alle ore serali, dove verso mezzanotte – incredibile ma vero – si registrano i costi più alti. Sfatiamo dunque il mito del “prenoto di notte per risparmiare”: conviene alzarsi presto, non andare a letto tardi.

Infine, quanto tempo prima conviene prenotare? Qui la regola è chiara: almeno 15 giorni prima della partenza. I voli prenotati da 5 a 1 giorno prima costano di più, in media. In pratica, più aspetti, più paghi. Ma attenzione: prenotare con troppo anticipo non sempre è vantaggioso. L’ideale? Quella finestra di 2-4 settimane prima del viaggio, quando le compagnie iniziano a modulare i prezzi in base alla domanda.