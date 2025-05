Bandiere Blu 2025: queste sono le migliori spiagge italiane dove sventola il famoso riconoscimento della FEE

L’Italia continua a spiccare per Bandiere Blu: per il 2025 sono in totale 246 i comuni della Penisola che hanno ottenuto il riconoscimento.

Bandiera Blu è un premio della Foundation for environmental education (Fee) che viene assegnato alle località costiere europee che soddisfano precisi requisiti.

Istituito nel 1987, il premio viene conferito a tutti quei comuni che si affacciano sul mare o sul lago e che dimostrano una particolare attenzione nei confronti della sostenibilità del territorio.

Per il 2025, il premio Bandiera Blu è andato a ben 246 comuni di tutta la Penisola: l’Italia si conferma così come uno dei Paesi maggiormente ammirati per l’impegno verso l’ambiente.

Vediamo quali sono le località costiere che si sono distinte per qualità delle acque, gestione ambientale, sicurezza e servizi offerti.

Bandiere Blu 2025, ottimo risultato per l’Italia

La Bandiera Blu viene conferita a determinate località sulla base di 32 criteri elencati nel Programma e che vengono aggiornati periodicamente. L’obiettivo è spingere le amministrazioni partecipanti a risolvere in breve tempo le criticità del territorio per una migliore salvaguardia dell’ambiente.

Rispetto al 2024, l’Italia ha visto crescere il numero di Bandiere Blu in tutta la penisola: il premio 2025 è stato conferito a 246 Comuni della costa e a 84 approdi turistici per un totale di 487 spiagge. Si tratta dell’11,5% totale dei lidi premiati a livello mondiale: un ottimo risultato che mette l’Italia al centro dell’attenzione come uno dei luoghi migliori per condizioni del mare, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti.

La classifica delle Bandiere Blu 2025

La Liguria risulta essere la regione con il maggior numero di Bandiere Blu: ben 33. Seguono la Puglia con 27 e la Calabria con 23. La Campania si conferma al quarto posto con 20 premi insieme alle Marche, mentre la Toscana conquista un altro vessillo e raggiunge quota 19. 16 Bandiere Blu per Sardegna e Abruzzo, 14 per la Sicilia, 12 per il Trentino Alto Adige, 11 per il Lazio, 10 per l’Emilia Romagna, 9 per il Veneto, 5 per la Basilicata, 4 per il Piemonte, 3 per la Lombardia e 2 per il Friuli Venezia Giulia e le Marche. Le Bandiere Blu 2025 sui laghi, invece, sono scese a 22.

Le località new entry nella classifica delle Bandiere Blu 2025 sono Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati (Calabria), Corigliano Rossano (Calabria), Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo (Puglia), Margherita di Savoia (Puglia), Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina (Sicilia), Nizza di Sicilia (Sicilia), Marciana Marina (Toscana).