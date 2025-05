Eurovision 2025: conto alla rovescia per l’esibizione di Lucio Corsi “Punterò sui sottotitoli”

L’outsider del Festival di Sanremo 2025 è pronto a sbancare anche l’Eurovision Song Contest: attesa per la finalissima del 17 maggio.

Lucio Corsi è arrivato a Basilea, la città svizzera che quest’anno ospita la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, la manifestazione non sportiva più seguita in tutto il mondo.

Dopo aver ottenuto un successo del tutto inaspettato a Sanremo 2025 con il brano “Volevo essere un duro“, il cantautore originario di Grosseto è pronto a farsi conoscere a livello internazionale.

Scelto come rappresentante dell’Italia dopo la rinuncia di Olly, vincitore del Festival, Lucio Corsi ha deciso di usare lo stesso atteggiamento avuto nel corso della kermesse canora nostrana.

Accanto a lui in questa esperienza ci sarà, ancora una volta, Topo Gigio, che lo aveva già accompagnato al Teatro Ariston durante la serata dedicata alle cover.

Eurovision 2025, cosa dicono i bookmaker

L’Eurovision Song Contest è una delle manifestazioni canore meno prevedibili. Il 2022, l’anno della vittoria dei Maneskin, nessuno avrebbe puntato sul gruppo rock italiano e, invece, le previsioni sono state completamente stravolte. Per quest’anno i bookmaker sono pronti a scommettere sulla vittoria di Svezia – favorita per il secondo anno consecutivo – Austria e Francia: sono queste le nazioni che potrebbero aggiudicarsi il primo posto, mentre Lucio Corsi sembra essere uno dei meno accreditati.

Eppure, così come accaduto per il Festival di Sanremo, “Volevo essere un duro” potrebbe completamente travolgere il pubblico di tutto il mondo. “Il mio approccio è lo stesso di Sanremo: incentrerò il mio discorso sulle parole, questa è la via – ha commentato il cantautore – . E, in una manifestazione internazionale come l’Eurovision Song Contest, per veicolare il mio messaggio utilizzerò i sottotitoli”. Sarà questa, dunque, la strada scelta da Lucio Corsi per arrivare a quante più persone possibile.

Anche Topo Gigio a Basilea

“Amo le competizioni, ma ritengo che la musica non sia una competizione. Spero di fare bene all’Eurovision, di suonare bene, perché ci tengo alla mia canzone a prescindere dalla posizione che avrò in classifica. Non miro alla vittoria”, ha aggiunto Lucio Corsi che si farà accompagnare alla finalissima del 17 maggio da Topo Gigio.

Sarà lui lo “spokeperson”, ovvero colui che annuncerà i voti assegnati dall’Italia ai concorrenti in gara. L’Eurovision verrà trasmesso in Italia dalla Rai: le semifinali del 13 e 15 maggio andranno in onda su Rai2, mentre la finale del 17 su Rai 1. A condurre ci saranno Big Mama, alla sua prima esperienza da conduttrice, e Gabriele Corsi.