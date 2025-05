Patente, te la tolgono d’ufficio se non apri la PEC | La multa è automatica e i punti decurtati pure

Hai mai sentito parlare di una patente che puoi perdere senza commettere infrazioni stradali?

La multa parte in automatico

Il nodo cruciale riguarda il rilascio delle patenti a crediti destinate alle imprese e ai lavoratori attivi nei cantieri edili. Un potenziale equivoco sta generando confusione, in particolare riguardo al significato e alla validità dell’invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti necessari per operare in sicurezza nei cantieri. Secondo le disposizioni normative attualmente in vigore, a partire dal 1° ottobre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibile sul proprio portale il servizio telematico per la presentazione formale della domanda di rilascio della patente a crediti. Tuttavia, per un periodo transitorio limitato, precisamente fino al 31 ottobre 2024, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di autocertificare o dichiarare il possesso dei requisiti richiesti semplicemente inviando una comunicazione via PEC.

Questa fase transitoria si è conclusa definitivamente il 1° novembre 2024, data a partire dalla quale l’unica modalità valida per ottenere la patente sarà la presentazione dell’istanza attraverso il servizio online dedicato, pena l’impossibilità di operare legalmente. Il problema emergente è che la finestra temporale di un mese concessa ai soggetti obbligati al possesso di questa specifica “patente” sta inducendo molti a rimandare la presentazione dell’istanza vera e propria. Questo comportamento, oltre a rischiare di congestionare il portale INL negli ultimi giorni di ottobre, sta generando un pericoloso fraintendimento: l’invio della PEC con l’autocertificazione non equivale in alcun modo alla presentazione formale della domanda di rilascio della patente a crediti.

Ecco cosa rischi

Proprio per questo motivo, il direttore dell’INL ha ritenuto necessario diramare una nota esplicativa indirizzata alle Associazioni e agli Ordini professionali di settore, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In questa comunicazione, viene chiaramente ribadito che la semplice trasmissione via PEC dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva non comporta in alcun modo il rilascio della patente a crediti. Per ottenere tale abilitazione, è imprescindibile formalizzare l’istanza attraverso l’apposito servizio online messo a disposizione dall’Ispettorato, seguendo scrupolosamente le procedure indicate.

La conseguenza diretta e potenzialmente paralizzante per chi avesse inviato esclusivamente l’autocertificazione via PEC, senza provvedere alla presentazione dell’istanza sul portale INL, è chiara: a partire dal 1° novembre 2024, tali soggetti non saranno più autorizzati a operare nei cantieri temporanei e mobili. L’inosservanza di questa disposizione comporterà l’impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa nel settore edile.