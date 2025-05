Case sfitte INPS – Ecco cosa ci pagano con le tue trattenute: dopo anni a dissanguarsi ti spetta un appartamento | Basta compilare il modulo e mettersi in lista

Stanco dell’affitto? Sogni una casa tutta tua? L’INPS mette in vendita il suo patrimonio immobiliare.

Si parla di un’opportunità concreta per diventare proprietario a condizioni estremamente vantaggiose.

Le aste pubbliche offrono prezzi accessibili e tra queste spiccano i bandi INPS, trasparenti e aperti a tutti.

Tantissimi immobili residenziali, commerciali e pertinenze in tutta Italia ti stanno aspettando.

Maggio 2025 è un mese chiave: scopri le aste in programma, le modalità di partecipazione e come presentare la tua offerta.

Aste immobiliari INPS: come funzionano

L’INPS gestisce il suo patrimonio immobiliare tramite aste periodiche online dal 2018, grazie a una convenzione con il Notariato. Questo sistema garantisce trasparenza e sicurezza per acquistare immobili a prezzi competitivi. Vengono messi all’asta abitazioni, locali non residenziali e pertinenze, seguendo precise normative volte a ottimizzare la gestione degli asset immobiliari dell’ente. A maggio 2025 sono previste aste in diverse città: a Mantova, Pieve Emanuele (MI) bando 25016, offerta entro il 26/05, asta il 27/05; a Livorno bando 25017, offerta entro il 23/05, asta il 22/05; e a Ferrandina (MT) bando 25014, offerta entro il 21/05, asta il 22/05. Nei mesi precedenti, numerose aste si sono svolte in diverse province, confermando la frequenza e la varietà delle opportunità INPS su scala nazionale.

Partecipare a questo tipo di aste conviene innanzitutto perchè offrono prezzi competitivi, spesso inferiori al mercato, con un iter trasparente regolato da norme pubbliche e vigilato da professionisti del settore. L’acquisto è poi diretto, senza intermediari, e la disponibilità di immobili è ampia, adatta a diverse esigenze abitative o commerciali. Per partecipare, è necessario registrarsi sul portale delle aste notarili telematiche, consultare attentamente il bando, visionare l’immobile (se possibile), versare la cauzione entro la scadenza e presentare l’offerta online. L’asta è competitiva e l’aggiudicazione è provvisoria al miglior offerente. Seguiranno la stipula dell’atto notarile e il pagamento del saldo. Gli immobili vengono venduti nello stato attuale, quindi è consigliabile una valutazione tecnica o legale preventiva per un acquisto consapevole.

Un vantaggio per te e per lo Stato

Nonostante le opportunità, la gestione del patrimonio INPS ha avuto non poche criticità. Secondo L’Espresso, nel 2022, il 56% del patrimonio abitativo INPS (4.200 immobili tra sfitti e occupati abusivamente su 7.500 totali) non produceva reddito, generando 50 milioni di euro di spese annue su un totale di 112 milioni per l’intero patrimonio.

Le aste rappresentano quindi un’occasione imperdibile per i cittadini e per una gestione più efficiente del patrimonio pubblico, finanziato anche con le trattenute dei lavoratori, trasformando passività in opportunità abitative. Non perdere questa opportunità e mettiti subito a cercare la casa dei tuoi sogni.