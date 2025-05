Supermercato, vacci solo a quest’ora, costa tutto la metà | Ai pensionati ha stravolto la vita, ora campano solo così

Hai mai pensato che fare la spesa ad un preciso orario potrebbe essere più conveniente? Da oggi al supermercato vacci solo a quest’ora.

Può sembrare un’esagerazione, ma scegliere l’orario giusto per andare al supermercato può davvero cambiare il modo in cui vivi la spesa.

Per molti pensionati è diventata una piccola strategia di sopravvivenza, una routine che non solo fa risparmiare soldi, ma anche energie, tempo e persino stress.

E no, non stiamo parlando solo di evitare la ressa: in certi momenti della giornata, fare la spesa diventa un vero affare.

Curioso di sapere quale? Da oggi anche tu cambierai il momento di fare la spesa. Vai al supermercato solo a quest’ora.

Supermercato: a quest’ora costa tutto la metà

Per esempio, hai mai notato come certi prodotti sembrano più freschi e invitanti al mattino? C’è un motivo. Nelle prime ore del giorno gli scaffali vengono appena riforniti: la frutta è ancora lucida, il pane appena sfornato, le verdure croccanti e profumate. È il momento perfetto per chi cerca qualità, varietà e vuole sentirsi un po’ padrone del supermercato, senza spinte né corse tra i corridoi.

Poi c’è quella fascia intermedia, a metà tra il trambusto del mattino e la fretta della sera: tra le 12 e le 15 circa. È l’orario d’oro per chi vuole il meglio dei due mondi. I lavoratori sono in ufficio, i genitori con i bambini sono già a casa, e il supermercato diventa un’oasi di pace. L’assortimento è ancora buono e le code praticamente sparite. Perfetto per fare la spesa con calma, senza dimenticare nulla e magari concedersi anche qualche offerta senza ansia.

Il momento di fare affari

Ma c’è un altro momento della giornata in cui i più attenti riescono a fare veri affari: poco prima della chiusura. In quella fascia oraria molti supermercati applicano sconti su alimenti freschi con scadenze vicine o su prodotti invenduti che il giorno dopo non potranno più essere esposti. È qui che chi vive di pensione trova spesso il modo di riempire il carrello a metà prezzo, facendo scorta senza rinunciare alla qualità. È un piccolo segreto non scritto, ma chi lo conosce lo sfrutta fino in fondo.

Non si tratta solo di risparmio, ma anche di lotta allo spreco. La prossima volta che prendi il carrello, chiediti: “È davvero il momento migliore?” Perché la risposta a questa domanda per molti può fare la differenza tra spendere troppo e spendere bene. E spesso, tra vivere con fatica e vivere con un po’ più di respiro.