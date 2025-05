Alimenti, se li conservi in questi contenitori diventano tossici | È come mangiare l’uranio, te ne accorgi al pronto soccorso

Attenzione ai contenitori che usi per conservare il tuo cibo: in questi diventa tutto tossico e ti può causare danni alla salute.

Quasi ogni giorno conserviamo il nostro pranzo, la cena e soprattutto gli avanzi in contenitori che troviamo sicuri e pratici.

E non ci siamo mai fermati a riflettere su cosa succede realmente al loro interno. Potrebbe esserci qualcosa che non sappiamo, e che potrebbe influire sulla nostra salute.

Siamo abituati a usare contenitori per alimenti che sembrano resistenti e perfetti per ogni occasione. Ma quando li usiamo tutti i giorni, ci siamo mai chiesti se ci sono dei rischi nascosti?

Eppure sono così pratici: li mettiamo nel microonde, li laviamo nella lavastoviglie, e li usiamo ripetutamente. Magari per anni. Forse è il momento di fermarsi un attimo a riflettere: e se fossero tossici e pericolosi?

Alimenti: in questi contenitori diventano tossici

Il problema sta proprio nell’uso che ne facciamo nel tempo. Chiaramente parliamo dei contenitori di plastica. Ogni volta che li usiamo non ci accorgiamo che potrebbero danneggiarsi e magari iniziare a rilasciare sostanze che non dovrebbero entrare in contatto con il nostro cibo. E quando ci accorgiamo che un contenitore è scolorito o danneggiato, potrebbe essere troppo tardi.

Infatti spesso è proprio in quei piccoli segni di deterioramento che si nascondono i veri rischi. Se vediamo che un contenitore cambia colore o si graffia facilmente, potrebbe significare che il materiale sta cedendo, e che il cibo potrebbe venire contaminato. Ma come è possibile? Non sono pensati apposta per stare a contatto con gli alimenti?

Cosa c’è di così pericoloso

Una delle cose più preoccupanti riguardo a molti contenitori in plastica è la presenza di Bisfenolo A (BPA), una sostanza chimica che può essere davvero dannosa per la nostra salute. È noto per interferire con il nostro sistema ormonale, e il problema è che può finire nel cibo che mangiamo, specialmente se i contenitori non sono perfetti o se vengono utilizzati in condizioni sbagliate, come ad alte temperature. Negli ultimi anni si è parlato molto dei suoi pericoli, e anche se nel 2012 la FDA ha deciso di vietarne l’uso nei biberon per bambini, non ha fatto lo stesso per altre cose come le lattine.

Come spiega Laura Vandenberg dell’Università del Massachusetts – Amherst, e riporta tg24.sky.it, il BPA non solo è pericoloso se entra nel nostro corpo, ma il problema si aggrava quando i contenitori vengono usati e riusati nel tempo. Lavarli ripetutamente specialmente con spazzole ruvide o metterli nel microonde, può danneggiarli, creando piccole fessure da dove il BPA può finire nel nostro cibo. Quando i contenitori iniziano a mostrare segni di usura, come scolorimento o graffi, significa che il materiale sta perdendo la sua integrità e che è più facile che sostanze chimiche nocive finiscano nel nostro cibo. Molte aziende hanno deciso di eliminarlo dai loro prodotti, ma se vogliamo davvero proteggere la nostra salute, un’opzione più sicura potrebbe essere quella di scegliere contenitori in materiali diversi, come il vetro o la ceramica.