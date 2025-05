Ultim’ora Trasporti: 13 milioni di veicoli a rischio ogni giorno per un bollino | Multa di 700€ e fermo amministrativo, fare bingo è automatico

Trasporti: in Italia milioni di veicoli rischiano ogni giorno una multa da quasi mille euro e il fermo amministrativo. Meglio correre ai ripari.

Ogni giorno milioni di italiani si mettono alla guida pensando solo a evitare il traffico, trovare parcheggio e non dimenticare il caffè sul tetto.

Eppure, per tanti di loro, il vero pericolo non è l’autovelox o il controllo a sorpresa: è qualcosa che spesso trascurano.

Alcuni automobilisti pensano di avere tutto in regola. Gomme ok? Sì. Assicurazione? Certo. Fari? Funzionano. Ma c’è un dettaglio tecnico e burocratico che in troppi dimenticano, e che può costare caro. Parliamo di centinaia di euro, e non solo.

In molti pensano: “Tanto la mia macchina va ancora bene, che sarà mai?” Peccato che un verbale da 700 euro e il fermo amministrativo del mezzo possano colpirti in un attimo, e a volte basta solo una dimenticanza. Di cosa parliamo?

Trasporti: a rischio milioni di veicoli

Ci riferiamo ad un’azione che molti dimenticano di fare, o la evitano volontariamente. E secondo uno studio basato su dati del Ministero dei Trasporti e indicato da inforicambi.it, parliamo di oltre 13 milioni di veicoli.

Non solo auto private, ma anche moto, furgoni, autobus, perfino mezzi a noleggio. Una cifra enorme, difficile da ignorare. Ma di cosa parliamo?

Multa e fermo amministrativo

La realtà, purtroppo, è che un veicolo su quattro in Italia circola senza essere in regola con la revisione obbligatoria. Anche riferendoci solo alle auto private, la situazione resta preoccupante: più di 7,4 milioni di vetture non hanno fatto la revisione. Le regioni con il primato (purtroppo negativo) sono Campania, Lazio e Sicilia. In Campania, ad esempio, quasi 4 auto su 10 circolano senza essere in regola. E anche se i numeri peggiori si trovano al Sud, il fenomeno è presente ovunque. E mentre alcuni si dimenticano o trascurano questo obbligo, c’è chi, invece, si distingue per rigore e puntualità. Le regioni più virtuose sono Valle d’Aosta, Molise, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Ma perché è così importante fare la revisione? Oltre alla multa salata, un’auto non revisionata mette a rischio la sicurezza di chi guida e degli altri, perché il veicolo potrebbe avere dei gravi problemi causa di incidenti anche molto gravi. In più, in caso di incidente appunto, l’assicurazione può rifiutarsi di coprire i danni e rivalersi sul proprietario. In altre parole: un bel guaio. Insomma, anche se sembra solo una formalità, la revisione è un controllo fondamentale.