Benzina, se la metti da questa pompa i pistoni ti sfondano il motore | Il numerino da evitare assolutamente, butti tutto

Attenzione quando ti fermi a fare benzina: se usi questa pompa corri seri rischi per il tuo motore. Evita questo numerino.

Fermarsi alla stazione di servizio è una delle cose che ogni automobilista fa con cadenza quasi regolare, ma a nessuno piace davvero.

Il tempo che ci vuole, il costo che sale, insomma, è uno di quei momenti che non ci piacciono, ma che dobbiamo affrontare comunque. Impossibile evitarlo.

Tuttavia, c’è un altro aspetto che pochi conoscono, ma che potrebbe davvero fare la differenza per la salute del tuo motore: la scelta della pompa di benzina.

Ovviamente tendiamo a scegliere la stazione di servizio più comoda o quella con il prezzo più basso, ma ci sono dei dettagli che fanno davvero la differenza. Ce ne sono alcune che dovresti assolutamente evitare. Vediamo quali.

Benzina: attenzione a questa pompa

Fare rifornimento è un gesto automatico e che compiamo senza pensarci troppo. Arriviamo, mettiamo benzina e ripartiamo. Ma cosa accade davvero nel nostro motore? Cosa abbiamo in realtà messo?

Sapevi per esempio che le stazioni di servizio più vecchie potrebbero avere serbatoi che accumulano impurità? Anche se ci sono filtri, non sempre riescono a tenere lontano tutto il particolato che finisce nel carburante. E queste piccole impurità, che apparentemente sembrano innocue, possono danneggiare il motore e i suoi componenti, riducendo la vita della tua auto. Quindi, mentre risparmi qualche euro, rischi di compromettere la salute del tuo motore. E non è tutto.

Il numerino che devi guardare

Un altro errore comune è fare rifornimento alle stazioni di servizio che si trovano lungo le autostrade o in aree ad alto traffico. Perché? È semplice: queste pompe vengono usate così tanto che il carburante tende a essere più “sporco”, perché aspirano costantemente. Più una pompa è utilizzata, più è probabile che residui e impurità finiscano nel serbatoio della tua auto. Questo può succedere soprattutto quando il serbatoio della stazione è quasi vuoto, con tutte le particelle di carburante che si accumulano sul fondo e vengono aspirate nella tua macchina.

Per lo stesso motivo dovresti evitare le pompe che si trovano proprio davanti alle aree di servizio, quelle che molti automobilisti vedono appena arrivano. In genere, sono le prime a essere usate. Quindi il rischio di danneggiare il motore è più alto. Insomma, quando fai il pieno non pensare solo al prezzo e alla comodità. Scegli le stazioni di servizio meno trafficate, dove il carburante viene meno utilizzato, riducendo così il rischio che residui dannosi finiscano nel serbatoio della tua auto. Ed evita le prime pompe. Un piccolo accorgimento che ti permette di risparmiare anche a lungo termine, evitando danni costosi al motore.