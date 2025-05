Supermercato, non acquistare mai i prodotti al reparto surgelati, prezzo fake | Alle casse li fanno pagare il doppio

Al supermercato fai attenzione ai prodotti che acquisti, c’è un reparto che dovresti evitare se non vuoi spendere il doppio.

Andare al supermercato è una di quelle cose che, per quanto possa sembrare una routine, si rivela sempre più complicata di quanto pensiamo.

Cerchiamo di risparmiare, ci prepariamo con una lista e ci promettiamo che non cederemo alla tentazione di acquistare cose inutili.

Eppure quante volte anche con la lista in mano, il nostro carrello si riempie più di quanto avremmo voluto?

La verità è che spesso non è nemmeno colpa nostra. Ci sono alcuni reparti che andrebbero evitati se non vuoi ritrovarti con il portafoglio vuoto. Ecco quali e perché.

Supermercato: i reparti da evitare

Quello che non tutti sanno è che nel supermercato nulla è lasciato al caso. Alcuni reparti sono posizionati in modo strategico. E se ci fai caso, è più facile essere attratti da certi scaffali, che sembrano quasi invitarti a comprare.

Ecco, un esempio lampante di questo è il reparto dei surgelati. Quante volte, mentre stai facendo la spesa, ti sei trovato davanti ai surgelatori pieni di pacchi colorati, che sembrano dirti “comprami, sono così comodo”? Tra piatti pronti, verdure surgelate e snack ghiacciati, è facile farci prendere la mano e riempire il carrello senza pensarci troppo. È tutta una questione di psicologia.

Come non spendere il doppio

Il reparto dei surgelati è uno di quei luoghi strategici in cui i supermercati davvero fanno il colpo. Secondo alcuni studi fatti da università prestigiose come Harvard e Cornell e riportati da sulmonaoggi.it confermano che questa organizzazione “strategica” dei prodotti è una vera e propria arma psicologica. Avere così tante opzioni ci mette in una sorta di trance da spesa. Non c’è più un controllo, e si finisce per riempire il carrello senza averlo nemmeno deciso razionalmente.

In effetti, secondo un’indagine della National Retail Federation, oltre il 70% degli acquisti fatti nel reparto surgelati sono impulsivi. Questo succede perché, senza una lista ben precisa, cadiamo nel tranello della varietà e della visibilità dei prodotti. Come evitare di spendere il doppio per cose che nemmeno avremmo voluto acquistare? La prima cosa da fare è prepararsi prima di uscire di casa: fare una lista. E cercare di seguirla il più possibile, lasciando un piccolo spazio vuoto alla fine. Un angolino dove scrivere una “dimenticanza”, qualcosa che potremmo aver dimenticato ma che, se lo vediamo tra i surgelati, possiamo aggiungere al carrello. Ma solo una cosa. Questo trucco ti aiuta a evitare di fare una spesa inutile. Una sola dimenticanza, niente di più.