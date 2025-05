Vivere con 500€ al mese: in queste città é possibile e si vive benissimo

500 euro al mese possono bastare, almeno in queste città d’Italia: quali sono i luoghi più economici dove vivere serenamente e risparmiare.

Quanto costa vivere bene in Italia? A questa domanda si potrebbe rispondere in modo differente poiché i costi della vita variano in base alla città che si sceglie.

È noto a tutti che le grandi metropoli sono quelle che pongono i cittadini di fronte a scelte economiche molto più impegnative: le case costano tantissimo, gli affitti sono alle stelle e la qualità della vita è scarsa.

Chi va a vivere in questi posti, lo fa principalmente per questioni lavorative, ma chi ha la possibilità di lavorare in smart-working potrebbe cambiare radicalmente la propria quotidianità optando per una scelta più economica e qualitativamente migliore.

In Italia ci sono delle città che propongono prezzi molto più bassi rispetto alle grandi metropoli o ai luoghi più affollati: qui si può vivere tranquillamente con 500 euro al mese.

Italia, il costo della vita nelle metropoli

Secondo le ultime indagini, in Italia esistono città in cui i costi della vita sono diametralmente più alti rispetto ad altre. Aosta risulta essere la più costosa in assoluto, seguita poi da Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Venezia, Torino, Roma e Genova: qui una persona può arrivare a spendere 1.944,38 euro al mese. Una cifra elevata in considerazione del fatto che si tratta di un single e che aumenta drasticamente quando coinvolge famiglie con più componenti.

Questa condizione spinge molti cittadini a rivedere le proprie spese, ridurre le uscite destinate allo svago, agli hobby e ai viaggi, con una qualità della vita non soddisfacente. Per migliorare la quotidianità risparmiando anche una buona somma di denaro a fine mese, basta scegliere di andare a vivere in alcune città indicate come le più economiche d’Italia.

Le città italiane dove si vive con 500 euro

Città ricca di storia, arte e lunga tradizione culinaria, Palermo risulta essere una delle città più economiche di tutto lo Stivale: qui le spese mensili destinate ad affitto, cibo, trasporti e svago possono variare dai 600 ai 2000 euro. Salendo un po’ più a nord d’Italia, Bari risulta essere un’altra delle località dove si vive benissimo anche con 500 euro al mese: qui le spese di affitto per un appartamento con due o più locali si aggirano intorno ai 700 euro, inoltre il centro storico è meraviglioso e la cucina deliziosa.

Così come Bari, anche Potenza prevede costi di affitto per appartamenti ampi molto ridotti rispetto alla media delle grandi città, ma se si desidera davvero risparmiare, la città ideale dove trasferirsi è Ancora: qui il costo della vita si aggira intorno ai 500-600 euro al mese, comprensivo di alloggio, cibo, bollette e spese di intrattenimento.