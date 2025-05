Altro che Sardegna, questo fiume a 1 ora da Roma è azzurro come la giada: un paesaggio surreale | È così per un motivo

Poco distante da Roma c’è un fiume dal suggestivo colore della giada e un paesaggio che pare di stare in un dipinto.

Chi l’ha detto che per vedere acque turchesi bisogna volare alle Maldive o attraversare il Tirreno verso la Sardegna?

A poco più di un’ora da Roma esiste un luogo che sembra uscito da un dipinto impressionista, dove il colore dell’acqua varia dal celeste brillante al verde giada. Ed è tutto naturale.

Qui, un fiume dalle acque incredibilmente limpide e colorate scorre tra vegetazione rigogliosa, ponticelli in legno e sentieri ombrosi. Il primo impatto è da togliere il fiato, soprattutto per chi arriva senza sapere esattamente cosa aspettarsi.

Ma dove siamo esattamente? E a cosa è dovuto il colore azzurro giada di queste acque meravigliose? Scopriamolo.

Il fiume color giada

Il colore surreale del fiume non è frutto di filtri Instagram né di chissà quale effetto ottico: è tutto merito della composizione chimica delle sue sorgenti sulfuree. I solfati disciolti nell’acqua riflettono la luce in un modo particolare, regalando alla superficie sfumature che vanno dall’azzurro al turchese, con variazioni continue in base alla luce del giorno. L’odore di zolfo si avverte appena arrivati, ma ci si abitua in fretta, lasciando spazio alla meraviglia.

La vegetazione attorno al fiume contribuisce a rendere l’ambiente ancora più magico. Salici bianchi, pioppi, biancospini e aceri si alternano a fiori colorati come la pervinca, la ginestra e il ciclamino. E per gli appassionati di birdwatching, questo è un vero paradiso: qui vivono specie come la gallinella d’acqua, l’usignolo di fiume e l’inconfondibile martin pescatore, che con un po’ di fortuna si può avvistare in volo rasente all’acqua. Ma dove si trova?

Un luogo magico

Siamo nel cuore dell’Abruzzo, nel Parco Naturale delle Sorgenti del Lavino, precisamente a Decontra, una piccola frazione del comune di Scafa, in provincia di Pescara. L’ingresso al parco è gratuito, non mancano un’area picnic, un parco giochi, un campo da calcio e persino un piccolo bar: tutto pensato per rendere la visita comoda anche per le famiglie con bambini.

E per chi ama passeggiare nella natura, i sentieri che partono dall’ingresso offrono diverse opzioni. Uno dei percorsi più suggestivi conduce al Mulino Farnese, una struttura del Seicento alimentata dalle stesse acque cristalline del Lavino. È l’unica costruzione storica sopravvissuta in zona, un angolo che racconta di un passato fatto di mestieri antichi e rispetto per la natura. Questo è uno di quei posti che si scoprono quasi per caso e che si fa fatica a dimenticare.