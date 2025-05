Criptovalute illegali, la stangata è pazzesca, la UE fa piazza pulita: se hai investito su queste piattaforme ti devastano | Multe da 10.000€

Arriva la stangata sulle criptovalute: la UE le rende illegali, chi ha investito i suoi soldi rischia di perdere tutto.

Negli ultimi tempi sempre più persone hanno iniziato a cercare nuovi modi per far fruttare i propri soldi. C’è chi si è stancato dei soliti conti in banca, chi ha perso fiducia nei sistemi tradizionali e chi, semplicemente, ha seguito il passaparola. In un attimo, tutti hanno iniziato a parlare di investimenti facili, veloci e digitali.

Con il passare del tempo, il mondo del denaro è diventato sempre più legato alla tecnologia. Sono nati nuovi strumenti, nuove app, nuove piattaforme che promettono guadagni da sogno.

Nascono così le criptovalute. Che sono state presentate come il metodo più rapido per arricchirsi con un minimo investimento.

Tante persone quindi, magari senza capirci troppo, si sono buttate in questo nuovo mondo. Alcuni magari inizialmente hanno anche guadagnato, molti altri hanno perso, ma quasi tutti hanno agito senza sapere esattamente a cosa stavano andando incontro. E adesso, qualcosa sta per cambiare. E in modo piuttosto drastico. La UE ha deciso di renderle illegali.

Criptovalute: per la UE diventano illegali

Fino a poco tempo fa in questo settore regnava una certa libertà. Pochi controlli, poche regole. Ma quando in troppi iniziano a muovere soldi senza tutele, i Governi si fanno sentire. Ed è quello che sta succedendo adesso, con conseguenze molto serie per chi ha investito o lavora in questo ambito.

Il Governo italiano, come fa sapere brocardi.it, sta per approvare un decreto molto severo che segue una nuova legge europea chiamata MICA. Questa norma impone regole precise su chi può offrire o vendere criptovalute. Solo chi è regolarmente iscritto a un apposito albo potrà farlo in modo legale. Chi non è iscritto, eppure continua a operare, rischia multe severe e anche il carcere

Come cambia il sistema

Le multe possono essere davvero pesanti. Si parla di sanzioni che vanno da 2.000 a oltre 10.000 euro per chi infrange le regole base, ma per le aziende si arriva anche a milioni di euro. Se si guadagna illegalmente, la multa può raddoppiare. In certi casi, è previsto anche il carcere.

Il decreto, in sostanza, colpisce chi offre o vende criptovalute senza autorizzazione o chi cerca di manipolare il mercato con informazioni segrete. A controllare tutto saranno la Banca d’Italia e la Consob, che potranno punire sia le aziende che le persone coinvolte. Quindi, se hai investito in criptovalute su piattaforme poco chiare, è il momento di fare attenzione. Le nuove regole non lasciano scampo. La stretta è già cominciata, e chi non è in regola rischia davvero grosso. La stangata, stavolta, è pazzesca sul serio.