Legge 104, Ministero pubblica le nuove liste: cani e porci in pensione 5 anni prima degli altri | Ti serve solo questo foglio

Tra le altre cose la legge 104 prevede una specifica normativa da applicare ai lavoratori con gravi invalidità: ecco quando potranno andare in pensione e come richiederla.

Il panorama previdenziale italiano è decisamente variegato e prevede numerose possibilità diverse per chi desidera andare in pensione, ma non tutti conoscono quella che riguarda la legge 104.

A fare luce sulla questione della pensione per i lavoratori disabili è l’articolo 80, comma 3, della legge 388/2000, che riconosce una maggiorazione contributiva ad alcune categorie.

Il beneficio viene attribuito a chi è affetto da invalidità superiore al 74% o rientra nelle categorie indicate nella Tabella A del D.P.R. 834/1981.

Si tratta di una misura che permette di ottenere due mesi di contributi figurativi aggiuntivi per ogni anno di lavoro svolto con tali condizioni, fino a un massimo di cinque anni.

Pensione anticipata con la legge 104: come funziona la maggiorazione contributiva

Quest’agevolazione rappresenta uno strumento concreto per accompagnare in modo più rapido al pensionamento quei soggetti le cui condizioni di salute rendono particolarmente gravoso il mantenimento dell’attività lavorativa. La possibilità di usufruirne, però, dipende dalla corretta certificazione e dall’invio puntuale della documentazione richiesta. Le patologie che danno diritto alla maggiorazione contributiva devono essere certificate perché sono molto precise. Nella Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981 è presente lo specifico elenco.

Alcuni esempi di queste patologie comprendono condizioni gravi come la perdita contemporanea delle mani e dei piedi, cardiopatie in scompenso permanente, epilessia con crisi frequenti, psiconevrosi persistenti o deformità del volto che compromettono funzioni essenziali come la masticazione e la capacità di parlare. Per poter accedere al beneficio è necessario che la Commissione Medica riconosca ufficialmente l’invalidità e che l’interessato presenti la documentazione all’INPS, come riportato da Brocardi.it.

Requisiti per accedere alla maggiorazione contributiva per lavoratori invalidi

L’incremento contributivo viene conteggiato solo in sede di pensionamento e riguarda in modo esclusivo la quota retributiva. Si accorciano, dunque, i tempi per raggiungere i requisiti ma questo non comporta un aumento dell’assegno pensionistico, che continua ad essere calcolato con il consueto sistema contributivo.

Il Ministero ha diffuso le liste aggiornate, che contengono tutte le patologie ammesse alla maggiorazione e questa circostanza ha scatenato un acceso dibattito nell’opinione pubblica. In molti, infatti, si sono stupiti per la presenza di un ampio ventaglio di casistiche. Bisogna ricordare, però, che si tratta sempre di condizioni mediche serie e documentate. Il vero requisito per accedere al beneficio è, infatti, il possesso del certificato rilasciato dalla Commissione Medica. Questo semplice foglio può cambiare radicalmente il destino previdenziale di migliaia di cittadini.