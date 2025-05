Dieta, perdi 10 kg in due mesi con le calorie negative: vai sempre in deficit | Spendi più energie a digerire di quelle che mangi

Dieta: mangi e perdi peso con le calorie negative. Non è un sogno, è realtà, dimagrisci mangiando e non te ne accorgi nemmeno.

Mangiare per bruciare. Sembra una contraddizione, ma è il principio alla base della cosiddetta dieta delle calorie negative.

L’idea è semplice: ci sono alcuni alimenti che, per essere digeriti, richiedono più energia di quanta ne forniscano. Risultato? Si va automaticamente in deficit calorico. E se combinati correttamente in una dieta equilibrata, possono aiutare a perdere peso in modo sano e naturale.

Tutto ruota attorno alla termogenesi indotta dalla dieta, ovvero quella quota di calorie che il nostro corpo consuma semplicemente per masticare, digerire e metabolizzare il cibo. In media, questo processo rappresenta circa il 10% del nostro dispendio calorico quotidiano.

Alcuni alimenti, però, hanno una composizione così povera di calorie e così ricca di fibre e acqua da “costare” all’organismo più energia di quanta ne forniscano. Quali sono? Scopriamolo.

Dieta: perdi peso mangiando con le calorie negative

È bene chiarire un punto però: quelli che vengono definiti “a calorie negative” non sono brucia-grassi miracolosi, ma ingredienti con un apporto calorico bassissimo, che aumentano il senso di sazietà senza appesantire l’organismo. In pratica: aiutano a mangiare meno, mangiando di più.

Il trucco sta tutto negli abbinamenti. Usare questi ingredienti in modo creativo, con piatti bilanciati e gustosi, permette di costruire una dieta sostenibile e appagante. Zuppe fredde, insalatone miste, centrifugati freschi o anche semplici spuntini possono diventare strumenti efficaci per raggiungere i propri obiettivi.

Cosa devi mangiare

Tra questi alimenti il re indiscusso è il sedano. Con circa 20 calorie ogni 100 grammi, è composto per lo più da acqua e fibre. Non è certo un piatto completo, ma è un perfetto alleato come snack, contorno o base per vellutate leggere. Seguono a ruota il cetriolo (15 kcal per 100 g), le zucchine (17 kcal), le insalate a foglia verde come lattuga e rucola (intorno alle 14-15 kcal), e il cavolfiore, che si ferma a 25 calorie per etto ma offre una dose importante di vitamina C.

Anche tra la frutta esistono esempi interessanti. Il pompelmo, ad esempio, ha la fama di stimolare il metabolismo, mentre le mele verdi, le fragole e i mirtilli combinano fibre, gusto e leggerezza in una formula perfetta. La papaya, ricca di enzimi digestivi, completa il quadro con le sue proprietà depurative. Chi segue un regime a base di cibi a calorie negative può perdere fino a 10 kg in due mesi, ma solo se affianca a questa alimentazione anche un minimo di attività fisica e una corretta idratazione. Il segreto, come sempre, non sta nella rinuncia, ma nell’equilibrio e nella consapevolezza. Ovviamente questi sono solo consigli, se vuoi perdere peso in maniera sana rivolgiti ad un professionista.