Addio acquisti online: Amazon decapita migliaia di utenti, cacciati dalla piattaforma, hanno comprato uno di questi prodotti | Accesso vietato a vita

Amazon chiude migliaia di account: basta acquisti online per loro. E rischi anche tu se hai comprato uno di questi prodotti.

Per molti, fare shopping online è diventata una vera routine. Un click, un pacco alla porta, e tutto sembra semplice e veloce. Lo è, in effetti. Ma cosa succederebbe se un giorno ti svegliassi e scoprissi che il tuo account è stato chiuso per sempre?

Sembra impossibile, eppure a quanto pare non è solo una fantasia. Alcuni utenti si sono trovati completamente tagliati fuori da uno dei più grandi e usati marketplace del mondo, senza possibilità di rientrare.

La cosa più sorprendente è che a finire nel mirino non sono solo venditori ma anche semplici acquirenti. Basta un dettaglio sospetto, una mossa sbagliata o l’acquisto del prodotto “sbagliato” per ritrovarsi con l’accesso bloccato. E no, non si tratta solo di un ban: in alcuni casi, la piattaforma parla chiaramente di blocco a vita.

Ma qual è il vero motivo dietro queste chiusure drastiche? E perché Amazon, che basa il suo successo proprio sul rapporto diretto e continuo con i clienti, ha deciso di agire così severamente? Scopriamolo.

Amazon cancella migliaia di account

La risposta sta in una politica che l’azienda ha reso sempre più rigida: proteggere la piattaforma da abusi e attività illegali o sospette. Amazon, infatti, ha ribadito in più occasioni che chiunque venda o anche solo acquisti prodotti contraffatti, piratati o vietati rischia l’eliminazione immediata del proprio account. I contenuti falsi o replicati illegalmente – sia fisici che digitali – non solo vengono rimossi, ma possono avere gravi conseguenze legali.

Tra i motivi più frequenti di chiusura, come fa notare eleconomista.es, ci sono anche le recensioni false o sospette. In particolare, lasciare valutazioni su prodotti non autentici o in cambio di vantaggi, è considerato una violazione grave. La piattaforma specifica che “se vendi prodotti non originali, ci riserviamo il diritto di sospendere o chiudere immediatamente il tuo account”. E non finisce qui.

Anche tu sei a rischio

L’azienda collabora con autorità e forze dell’ordine internazionali per individuare e perseguire chi viola queste regole. Come si legge sul sito ufficiale, sempre stando a quanto segnalato dal sito citato: “Rimuoviamo le inserzioni sospette in base alle nostre analisi. Collaboriamo con i titolari dei diritti e le forze dell’ordine per intraprendere azioni legali contro venditori e fornitori che danneggiano i nostri clienti”.

Chi viene coinvolto rischia anche sanzioni ben più pesanti della chiusura dell’account: “reclusione, multe penali, perdita dei proventi e pagamento di danni, oltre alle spese legali” conclude Amazon. Un messaggio chiaro: meglio prestare attenzione a ciò che si compra o vende. Anche online, la legge non fa sconti.